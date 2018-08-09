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Астронавт NASA рассказал о встрече с «чужеземным» в космосе
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Астронавт NASA рассказал о встрече с «чужеземным» в космосе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Чердак
Астронавт NASA Леланд Мелвин уверяет, что видел «органическое, чужеземное» существо на орбите космического корабля «Спейс шаттл» (Space Shuttle). Об этом сообщило Metro.
Астронавт, который провел более 24 дней в космосе в качестве инженера на борту космического корабля «Атлантис», рассказал о своем столкновении с инопланетным органическим существом.
Своим откровением он поделился в Twitter, после того как один из пользователей задал ему вопрос о том, видел ли он каких-либо инопланетян в космосе. В ответ Мелвин признался, что однажды увидел инопланетное существо в грузовом отсеке космического корабля. Вместе с ним тогда находился еще один космонавт NASA Рэнди Бресник. Первыми словами, которые возникли у него в тот момент в голове, стали «Хьюстон, у нас проблема».
«Я не встретил НЛО в космосе или на земле, но уверен, что видел нечто инопланетное и полупрозрачное» — заявил астронавт.
После увиденного они тут же связались с Землей, чтобы сообщить о своих наблюдениях NASA. Однако там объяснили, что увиденное являлось, скорее всего, куском льда, оторвавшегося от судна.
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