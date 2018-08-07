Ищите женщину: у врачей-мужчин пациенты умирают чаще

У врачей-женщин пациенты после инфаркта умирают реже, выяснили американские ученые. Особенно это важно для пациенток — в руках врачей мужского пола они умирают чаще, чем в женских. Одна из причин по мнению исследователей — нетипичные симптомы, на которые врачи-женщины чаще обращают внимание.

Женщины, пострадавшие от сердечного приступа, выживают втрое чаще, если попадают в руки врачей женского пола, выяснили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе США . Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Есть квалифицированные специалисты, способные спасти кого-то от смерти, но пол врача, похоже, тоже имеет значение», — отмечает Сет Карнахан, один из авторов исследования.

«Мы считаем, что совпадение пола врача и пациента увеличивает вероятность выжить, и этот эффект связан с тем, что у врачей-мужчин пациентки умирают чаще», — поясняет доктор Брэд Гринвуд, ведущий автор работы.

Ученые проанализировали медицинские данные из больниц Флориды за 1991-2010 годы — всего почти 600 тыс. случаев сердечных приступов. Врачам женского пола за это время не удалось спасти 11,8% пациентов и 12% пациенток. Результаты врачей-мужчин оказались хуже — у них погибли 12,6% мужчин и 13,3% женщин. Хотя у врачей обоих полов пациенток умерло больше, чем пациентов, у мужчин они погибали чаще. Результаты сохранились даже с учетом поправок на возраст, расу, историю болезни и другие факторы.

«Наша работа подтверждает предыдущие исследования, показывающие, что женщины-медики, как правило, лучше справляются с лечением, чем мужчины, — отмечают авторы работы. — Новые данные показывают, что это особенно важно для больных женщин».

В попытке выяснить, с чем может быть связана такая разница в результатах, исследователи также выяснили, что чем выше доля женщин в отделении скорой помощи, тем больше у пациентки шансов выжить. Особенно критично это было в том случае, если лечащий врач был мужчиной. Кроме того, чем чаще врачи-мужчины лечили женщин, тем чаще исход лечения оказывался благоприятным.

«Эти результаты указывают на то, что гендерное неравенство в смертях от сердечного приступа сохраняется: большинство врачей — мужчины, и у нимх возникают трудности с лечением женщин», — подчеркивает доктор Гринвуд.

По мнению исследователей, эти факторы «предполагают, что наличие программ обучения, которые нейтральны по гендерному признаку или показывают, как мужчины и женщины согут интерпретировать симптомы по-разному, могут улучшить результаты лечения для женщин».

Исследователи выделяют несколько возможных причин такой ситуации. Так, например, пациенткам может быть более комфортно рассказывать о своем самочувствии врачу своего пола. Или же у них чаще встречаются нетипичные симптомы, а врачи женского пола относятся к этому более внимательно.

Ставить женщин в невыгодное положение может и то, что типичный пациент с сердечным приступом — это мужчина средних лет с такими факторами риска, как избыточный вес, диабет, курение, повышенное давление. Внимание в первую очередь к этим факторам может повлиять на восприятие врачом общей картины.

Неизвестно, распространяется ли эта тенденция на другие государства, отмечают исследователи.

Кроме того, пациентов, как правило, осматривают разные врачи, поэтому ориентировка на пол лишь одного из них вносит определенные ограничения.

Ранее было установлено, что женщины умирают от инфаркта вдвое чаще, чем мужчины. Исследователи отобрали 2898 пациентов из 41 больницы Австралии , 2183 мужчины и 715 женщин, переживших инфаркт миокарда. 68% пациентов жили в столичных регионах, 13% — в сельской местности. Исследователи оценивали состояние пациента на момент поступления, примененное лечение и его исход, а также смертность в течение полугода после лечения.

Женщины чаще страдали от гипертонии, диабета, хронических заболеваний почек, деменции. Также они чаще сталкивались в прошлом с инсультами и другими болезнями сердца, например, хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, некоторые из них пережили еще один инфаркт ранее.

Как оказалось, даже с поправками на эти факторы женщины после лечения умирают более чем в два раза чаще мужчин.

Подтвердились более ранние наблюдения — женщинам действительно реже назначалась коронарная ангиография и другие диагностические процедуры. Кроме того, им реже назначалась реваскуляризация миокарда — процедура, направленная на восстановление кровоснабжения сердца.