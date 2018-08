Ищите женщину: у врачей-мужчин пациенты умирают чаще 

У врачей-женщин пациенты после инфаркта умирают реже, выяснили американские ученые. Особенно это важно для пациенток — в руках врачей мужского пола они умирают чаще, чем в женских. Одна из причин по мнению исследователей — нетипичные симптомы, на которые врачи-женщины чаще обращают внимание.

Женщины, пострадавшие от сердечного приступа, выживают втрое чаще, если попадают в руки врачей женского пола, выяснили исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе США . Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.