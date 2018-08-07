Создан первый искусственный организм с одной хромосомой

Создан первый в мире искусственный организм с одной хромосомой

Еще в прошлом году ученые сумели довести количество хромосом в дрожжах до шести штук, а в этом их количество сократились до одной. При этом функционирование дрожжей практически не изменилось.

В исследовании участвовали две группы. Первая, из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, сумела с помощью CRISPR сократить число хромосом в дрожжах с 16 до двух. Второй же группе, из Китая, удалось добиться еще большего результата, и она вывела дрожжи лишь с одной хромосомой. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

С помощью CRISPR каждая команда смогла связать хромосомы воедино, в конце концов радикально сократив их число. И дрожжи при этом не стали функционировать по-другому.

Дрожжи с двумя хромосомами выжили после процедуры, стали делиться и расти также, как и их нормальные сородичи, а вот дрожжи с одной хромосомой стали делиться несколько медленнее. Ни одна из новых разновидностей не могла вступать в связь со стандартными дрожжами.

Это неспособность вступать во взаимодействие и делиться с другими дрожжами означает, что ученые вывели новый вид, и в будущем такая особенность может быть крайне полезна. Например, исследователи могут взять виды дрожжей, способные разлагать сельскохозяйственные отходы, создавая из них биотопливо, и спокойно выпускать из лаборатории, не опасаясь, что те вступят в контакт с естественными видами.

Вдобавок, это исследование в будущем может помочь понять механизм образования хромосомных аномалий в человеческих клетках, которые способны привести к выкидышу или синдрому Дауна у ребенка.