Найдена планета-обманщик, наполненная парадоксальными явлениями

«Век живи — век учись», вздыхают одни астрономы и радостно потирают руки другие. Объект с индексом SIMP J01365663+0933473, обнаруженный в 2016-м, сегодня поставил перед научным сообществом столько задач, что с большой вероятностью придется пересмотреть многие известные астрофизические механизмы и закономерности. А начать стоит с того, что это не планета и не звезда — диковинная промежуточная форма, которая скитается по Вселенной и смущает развитые цивилизации.

Большинство экзопланет найдено по «методу транзита», когда они проходят между наблюдателем и своей звездой, снижая ее яркость. Но наш SIMP обнаружил радиотелескоп, причем радиосигнал генерировало полярное сияние этой планеты. Это парадокс сам по себе — на Земле такое происходит, когда частицы от Солнца сталкиваются с магнитным полем планеты. Магнитное поле у SIMP есть, оно чудовищно мощное, в 200 раз больше, чем у Юпитера. Но эта планета одинока и рядом нет никакого источника частиц — откуда тогда северное сияние?

SIMP имеет массу в 13 раз больше, чем у газового гиганта Юпитера, что делает ее сопоставимой со звездой типа коричневый карлик. Только вот наш герой — именно планета, очень огромная и тяжелая, но внутри нее не происходит процесса ядерного синтеза, что и отличает такие исполинские космические булыжники от настоящих звезд. Это определили, когда сумели измерить температуру на поверхности, она составила всего 825 °C, а возраст SIMP оказался ничтожно мал, каких-то 200 млн лет.

Итак, перед нами очень юная, все еще горячая планета, которая «пыталась стать» звездой, набрала запредельную массу, но по каким-то причинам этого не получилось. Зато у нее есть невероятно сильное магнитное поле, порождающее непонятные побочные эффекты. И ничего из этого ученые пока объяснить не могут, зато очень довольны специалисты по авроральным радиоизлучениям — этот метод признан действенным для обнаружения таких экзопланет, о которых раньше мы и не догадывались.