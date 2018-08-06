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Обнаружена звезда с самыми крупными запасами лития
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Китайские астрономы обнаружили звезду с самыми крупными запасами лития 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Lu Feng / LAMOST
Китайские астрономы обнаружили гигантскую звезду с самыми крупными запасами лития из всех, что были открыты до сих пор, по мнению ученых эта звезда может пролить свет на эволюцию Вселенной, сообщение об открытии опубликовано в журнале Nature Astronomy.
По оценкам ученых, обнаруженная звезда обладает запасами лития в три тысячи раз больше, чем обычные звезды. Ее удалось обнаружить в северной части галактического диска в направлении созвездия "Змееносец" на расстоянии 4,5 тысяч световых лет от Земли.
Астрономы обнаружили звезду при помощи большого телескопа LAMOST, который также известен как многоцелевой спектроскоп для наблюдения обширных районов неба. Он расположен на наблюдательной станции Синлун в северной китайской провинции Хэбэй.
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