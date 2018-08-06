Бобры подпустили в Обь метана

И это не так плохо, как кажется на первый взгляд.

Исследователи из Томского государственного университета, Томского политехнического университета , Федерального центра комплексных исследований Арктики и ряда зарубежных исследовательских организаций изучили влияние обыкновенного бобра (Castor fiber) на экологию крупной российской реки — Оби . Как и канадский бобр (Castor canadensis), самый крупный грызун Евразии своей деятельностью увеличивает выброс метана в атмосферу, но в случае Оби это положительно влияет на круговорот углерода. Новые данные показывают, почему бобров очень важно охранять. Научная статья опубликована в журнале Science of the Total Environment.

Обь — седьмая в мире река по длине (3 650 км). Площадь ее бассейна составляет почти 3 миллиона квадратных километров. Это первый по величине речной бассейн в нашей стране, и он включает многочисленные притоки, старицы и болота. Обь несет свои воды в Карское море через самый длинный в мире эстуарий — Обскую губу и служит основным источником органических и неорганических веществ, попадающих с суши в Северный Ледовитый океан. Поэтому состав ее вод способен заметно влиять на содержание различных форм углерода в нем. Это важный параметр, так как углерод входит в состав нескольких парниковых газов, в частности, метана CH4 и углекислого газа CO2.

Известно, что деятельность канадских бобров — строительство плотин и хаток — усиливает выделение метана, а по обыкновенным бобрам в этом плане никаких данных не было. Учитывая, что представителей этого вида больше всего в России , исследователи решили изучить популяцию Castor fiber именно в нашей стране. Для этого они выбрали участок бассейна Оби в Кривошеинском районе Томской области , включавший в себя и часть русла реки Курья-Казырбак. В апреле — мае 2016 года, сначала с помощью спутниковых снимков, а затем и в ходе наблюдений на местности ученые находили участки водоемов со следами деятельности бобров. Исследователи отмечали поваленные грызунами деревья, определяли химический состав воды в реках с бобровыми запрудами и без них, а также измеряли биомассу по берегам.

На площади 30 кв. км. ученые насчитали 15 групп бобров по 5−8 особей в каждой. Отсюда они оценили общую численность этих грызунов в Томской области в 5−6 тысяч. Оказалось, что рядом с плотинами, сделанными грызунами, в 20 раз интенсивнее в воду выделяется метан, чем на свободных участках рек. Углекислого газа в воде вблизи запруд в два раза больше, чем на участках той же реки с заметным течением.

Подобный эффект на местные природные сообщества оказывает и строительная деятельность канадских бобров в Северной Америке. Однако авторы новой статьи выяснили, что обыкновенные бобры в целом ускоряют локальный цикл углерода. Их плотины задерживают органические вещества, не давая течению унести их в Обь, где они просто осели бы на дно и не были бы никем использованы. Получается, что бобры помогают с питанием обитателям той части реки, в которой строят запруду, и ускоряют переработку органики. Показатель биомассы растений на единицу в сообществах по берегам плотин был в четыре раза выше, чем в аналогичных сообществах над проточной водой.

Несмотря на то, что деятельность обыкновенных бобров повышает концентрацию парниковых газов в воде рядом с их жилищами, и эти грызуны валят деревья, что порой мешает местным жителям, их влияние на локальную экологию положительное. Бобры фактически обеспечивают пищей водные и околоводные растения. В то же время рядом с их плотинами, сделанными из натуральных материалов и полностью биоразлагаемыми, осаждаются соединения углерода. Таким образом, часть этого элемента временно выводится из геохимического цикла, а после используется местными обитателями, а не оседает навсегда на дне более крупных и глубоких рек. Поэтому охранять обыкновенных и канадских бобров важно: они способствуют здоровью и процветанию экосистем, в которых обитают.