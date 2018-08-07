Названо самое быстро взрослеющее животное

Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле

Африканские рыбки-килли оказались обладателями самого короткого детства и юности на Земле. Они становятся полностью взрослыми всего через две недели после рождения, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Брно. "Мы давно предполагали, что некоторые популяции этих рыбок могут расти быстро в определенных условиям. Но мы даже и не могли подумать, что столь быстрая скорость взросления была не исключением, а нормой для килли", — рассказывает Мартин Райчард (Martin Reichard) из Института биологии позвоночных Чешской академии наук

Скорость роста и взросления многих видов млекопитающих, птиц и других животных сильно различается. К примеру, слоны, косатки и человеческие дети взрослеют очень медленно, тратя на это несколько десятков лет жизни, а другие животные, к примеру кролики, куры и утки, растут достаточно быстро.

Эти различия обусловлены несколькими биологическими и экологическими факторами. В частности, нестабильная среда будет способствовать выживанию и распространению животных, достигающих половой зрелости очень быстро, и будет уничтожать их сородичей, чей медленный жизненный цикл не будет позволять им приспособляться к новым условиям.

Райчард и его коллеги открыли самый экстремальный пример подобного подхода к жизни, наблюдая за жизненным циклом африканских рыбок-килли (Nothobranchius furzeri). Эти небольшие позвоночные проводят большую часть своей жизни в виде икринок, "впечатанных" в почву дна пересыхающих озер, где жили их родители.

Когда начинается сезон дождей и озера еще раз появляются в саваннах, высушенные икринки "воскрешаются" и килли начинают быстро расти, достигая половой зрелости, как раньше считали ученые, примерно через 2-3 месяца после их вылупления.

Так же быстро они умирают, крайне редко доживая до 6-7 месяца жизни — самые долгоживущие килли, выращенные в аквариуме, смогли прожить только девять месяцев. Быстрый характер роста и смерти этих рыбок давно привлекает генетиков и других специалистов, изучающих молекулярные механизмы старения.

Столь короткий жизненный цикл килли, как отмечает Райчард, заставил многих ученых сомневаться в том, что эти рыбы ведут себя таким же образом и в дикой природе. Его команда проверила, так ли это на самом деле, отправившись в экспедицию в Мозамбик , где живут природные колонии этих рыбок.

Для наблюдений за скоростью их роста ученые периодически отлавливали рыбок из луж в саванне, время образования которых они точно знали, подсчитывали число слоев в их "ушных камнях" и следили за тем, как быстро они умирали.

Оказалось, что опыты в лабораториях сильно занижали скорость взросления этих рыбок очень. В тех озерах, за которыми наблюдали Райчард и его коллеги, их мальки достигли половой зрелости всего за две недели. За это время их масса повышалась в несколько сотен раз, а длина — примерно в десять раз.

С чем были связаны различия между опытами в лаборатории и наблюдениями в Африке? Как отмечают исследователи, причиной этого может быть то, что временные водоемы в саваннах полностью высыхают примерно за 3-5 месяцев. По этой причине рыбкам крайне важно успеть вырасти и продолжить свой род за еще более сжатые сроки, чем при росте в стабильном аквариуме в лаборатории.

Сейчас биологи пытаются заставить рыбок взрослеть и стареть так же быстро и в лабораторной среде. Если у них получится решить эту задачу, то тогда килли могут стать одним из главных помощников ученых в раскрытии секретов старения человека и в создании средств для продления жизни.