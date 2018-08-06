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В Помпеях обнаружены уцелевшие после извержения фрески
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В Помпеях обнаружены уцелевшие после извержения фрески 

Мир24 1 час назад
Фото: МТРК «Мир» / Мария Чегляева
Во время раскопок в Помпеях археологи обнаружили редкие и хорошо сохранившиеся фрески. Произведения искусства находились в здании, известном как «дом Юпитера».
Судя по всему, в нем проживал богатый и знатный горожанин. Дом частично извлекли из-под земли еще в XIX веке. Но лишь недавно ученые смогли обнаружить фрески, а также другие артефакты той эпохи, сообщает ANSA.
«Дом Юпитера» получил свое название благодаря небольшой картине с изображением этого римского бога, найденной в садовом святилище. Сохранились центральный атриум и комнаты, украшенные искусственным мрамором ярких оттенков (красный, желтый, зеленый).
В примыкающем строении были обнаружены следы пожара. Дым затемнил часть стены с фресками. Внутри археологи нашли большое количество терракотовых львиных голов, монет, стеклянных изделий и черепицы, украшенной торговыми эмблемами. Также была расчищена придомовая территория — часть тротуара и аллеи. Раскопки планируется продолжать до 2020 года.
Ранее в ходе раскопок ученым удалось найти целый ряд домов с неповрежденными балконами. Это уникальное открытие, поскольку в Помпеях, подвергшихся граду из пепла и камней, практически не осталось зданий с уцелевшими верхними этажами. Более того — на некоторых балконах сохранились терракотовые амфоры для хранения вина и масла. Возможно, незадолго перед катастрофой их выставили сушиться на солнце.
«Почти через две тысячи лет после извержения 79 года Помпеи продолжают дарить нам сокровища», — отметил представитель команды археологов, занятой на раскопках.
Напомним, Помпеи вместе с соседними городами Геркуланумом и Стабией были уничтожены мощнейшим извержением Везувия. В атмосферу были выброшены сотни тонн вулканического пепла, буквально похоронившего под собой дома и улицы, многие погибли от токсичного сернистого газа. Геркуланум погребло под пирокластическими потоками — они дошли до города уже к ночи, и многие жители успели убежать. Всего, по подсчетам историков, извержение 79 года унесло жизни около 16 тысяч человек.
Везувий до сих пор остается одним из самых опасных вулканов мира. Он — единственный действующий на континентальной Европе. В последний раз вулкан извергался в 1944 году.
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