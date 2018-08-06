В Румынии обнаружили очень древнюю крепость

СМИ: археологи обнаружили в Румынии крепость, построенную 3,4 тыс. лет назад

Археологи обнаружили в румынском городе Сэнтане (уезд Арад на западе страны) крепость XIV века до н.э. Об этом сообщил местный новостной портал Aradon.ro.

Открытие сделала смешанная группа германских и румынских археологов во главе с профессором Рюдигером Краузе из Университета имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте-на-Майне и профессором Флорином Гогылтаном из Института археологии и истории искусства в Клуже-Напоке.

"Это одно из крупнейших оборонительных сооружений этого периода, — сказал на пресс-конференции Гогылтан. — Всемирно известное укрепленное поселение Троя в Малой Азии, упоминающееся в гомеровской "Илиаде", занимало площадь в 29 гектаров, тогда как фортификация в Сэнтане раскинулась на 89 гектарах".

Раскопки в Сэнитане ведутся с 2009 года, — сказал Краузе. — Они финансируются немецкой землей Гессен и будут продолжаться 3 года".

По словам ученых, крепость была построена примерно 3,4 тыс. лет назад — в бронзовом веке. Пока археологи раскопали лишь ее небольшую часть, однако путем магнитометрических исследований был сделан план всего сооружения. Крепость была окружена защитным рвом глубиной более 4 м и земляным валом высотой около 20 м. Обнаружен дворец длиной 100 м и шириной 40 м. Строения на территории крепости были сделаны из глины и дерева.

Представители местных властей сообщили о намерении открыть на месте раскопок музей.