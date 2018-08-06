Названы самые неприятные в мире запахи

Названы пять самых отвратительных в мире запахов

Научный портал ScienceAlert, основываясь на ранее проведенных исследованиях ученых, собрал подборку из пяти самых отвратительных в мире запахов.

На первом месте в списке — запах сероводорода. Его аромат имеют тухлые яйца, а также уран.

На втором месте расположился фрукт дуриан. В нем содержится 44 активных ароматических соединения, которые смешивают в один совершенно разные запахи — от гнилого яйца до карамели. Недавно плод дуриана привел к эвакуации целого университета в Австралии . Тогда его аромат спутали с запахом газа.

На третьем месте оказался цветок Раффлезия Арнольда, имеющий трупный запах с нотками гниения и рыбы. Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

На четвертом месте расположился самый плохо пахнущий продукт — сыр Вье Булонь, а пятым стал запах малого муравьеда, который, по оценкам ученых, пахнет в несколько раз хуже скунса. Такой аромат спасает животное от хищников.