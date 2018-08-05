Ещё
чёные предложили новую классификацию групп симметрии кристаллического пространства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

чёные предложили новую классификацию групп симметрии кристаллического пространства 

Индикатор 5 часов назад
Фото: Индикатор
Российские химики предложили новую систему классификации групп симметрии кристаллов. Их результаты исследований появились в журнале Crystallography Reports.
Как известно, взаимное расположение атомов в кристаллическом пространстве отвечает минимуму потенциальной энергии взаимодействия всех атомов кристаллической структуры. Принцип минимума потенциальной энергии может быть реализован в ряде геометрических способов приближенного описания расположения атомов в кристаллах. В частности, такими способами являются принцип плотнейшей упаковки для кристаллов неорганических соединений с ненаправленными связями и принцип наиболее плотной упаковки молекул для молекулярных кристаллов.
Ученые кафедры кристаллографии и экспериментальной физики Нижегородского университета имени Лобачевского считают, что при анализе возможности реализации конкретной пространственной группы как группы симметрии кристалла основными факторами должны выступать объем и форма той части кристаллического пространства, в которой могут располагаться ионы или молекулы, и симметрия самих молекул в связи с наличием частных правильных систем точек, по которым данная молекула может располагаться.
«Если рассматривать атомы как геометрические объекты, имеющие конечный объем, сопоставимый с объемом элементарной ячейки кристалла, то мы должны рассматривать геометрические ограничения на взаимные расположения атомов в кристаллическом пространстве. Эти ограничения обусловлены тем, что расстояние между двумя атомами не может быть меньше суммы их кристаллохимических радиусов», — комментирует заведующий кафедрой кристаллографии и экспериментальной физики, ректор Университета Лобачевского профессор Евгений Чупрунов.
Для каждой из 230 пространственных групп симметрии характерны свои ограничения на расположение атомов в кристаллическом пространстве, которые определяются набором элементов симметрии пространственной группы, а также размерами элементарной ячейки. Это означает, что некоторые правильные системы точек таких групп не могут реализовываться в природе вследствие чисто геометрических причин. Множество таких точек образуют запрещенные области в кристаллическом пространстве, на существование таких областей указывал еще химик-кристаллограф, лауреат премии имени Л. А. Чугаева Михаил Порай-Кошиц.
«В исследовании нами была определена симметрия запрещенных областей при упаковке твердых кругов в плоском пространстве, симметрия которого описывается одной из двумерных пространственных групп симметрии. Также, было установлено, что в зависимости от симметрии запрещенных областей, двумерные пространственные группы симметрии можно разделить на 7 классов», — подчеркивает соавтор работы, доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной физики Университета Лобачевского Николай Сомов.
Симметрия запрещенных областей была определена учеными Университета Лобачевского для упаковки твердых шаров в кристаллическом пространстве разной симметрии. Согласно полученным результатам исследования 230 пространственных групп симметрии характеризуются 33 классами пространственной симметрии запрещенных областей.
«Предложенный в исследовании подход может быть обобщен на случай n-мерных пространств большей размерности и упаковки элементов более сложной формы», — подводит итог Евгений Чупрунов.
Индикатор: последние новости
Большой адронный коллайдер разогнал ионы свинца Пирамида Хеопса может концентрировать радиоволны Новый материал защитит от электромагнитных излучений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США79
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком61
На «Нашествии» произошла трагедия165
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Петросян: гора с плеч свалилась91
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
01:15
В Альпах разбился самолет времён войны
Происшествия В мире
00:55
«Люди видели, будто что-то летело»
Наука и техника Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение