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Бациллы резко изменились после пребывания в космосе
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Ученые рассказали об изменениях бацилл после пребывания в космосе 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Вернувшиеся из космоса бациллы изменились, в частности начали многократно делиться и повысили патогенность. Об этом РИА Новости сообщили российские ученые из Института медико-биологических проблем после состоявшегося в космосе эксперимента.
Ранее стало известно, что земные организмы выжили в жестких условиях космоса на поверхности Международной космической станции. После этого у микроорганизмов отмечена высокая агрессивность и устойчивость к антибиотикам, у бацилл наблюдалось нестандартное деление клетки, отмечают исследователи.
Это может свидетельствовать о том, что после пребывания в условиях открытого космоса происходит нарушение функционирования группы генов, отвечающих за процессы деления клетки, отмечают исследователи.
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