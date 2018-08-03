Бациллы резко изменились после пребывания в космосе

Ученые рассказали об изменениях бацилл после пребывания в космосе

Вернувшиеся из космоса бациллы изменились, в частности начали многократно делиться и повысили патогенность. Об этом РИА Новости сообщили российские ученые из Института медико-биологических проблем после состоявшегося в космосе эксперимента.

Ранее стало известно, что земные организмы выжили в жестких условиях космоса на поверхности Международной космической станции. После этого у микроорганизмов отмечена высокая агрессивность и устойчивость к антибиотикам, у бацилл наблюдалось нестандартное деление клетки, отмечают исследователи.

Это может свидетельствовать о том, что после пребывания в условиях открытого космоса происходит нарушение функционирования группы генов, отвечающих за процессы деления клетки, отмечают исследователи.