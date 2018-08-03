Самарская ракета-носитель выведет на орбиту египетский спутник

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником EgyptSat-А предварительно запланирован на 22 ноября текущего года. Пуск пройдет с космодрома Байконур , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

Ракета-носитель будет доставлена на космодром уже в этом месяце, разгонный блок — в сентябре, а египетский спутник — в начале ноября. На подготовку EgyptSat-А к отправке в космос потребуется больше времени, поскольку он должен прибыть на космодром в полной готовности.