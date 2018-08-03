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Раскрыта причина краха майя
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Изотопы раскрыли причину краха цивилизации майя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Nick Evans / The University of Cambridge
Исследователи из Кембриджского университета и Университета Флориды разработали метод измерения изотопов воды, который помог раскрыть тайну политического и экономического краха цивилизации майя.
Как сообщается на сайте Кембриджского университета, метод оказался таким же точным, как если бы в лаборатории анализировали обычную жидкую воду. Ученые отобрали образцы осадочных отложений в озере Чичанканаб на полуострове Юкатан в Мексике. Они датируются 800-1000 гг. н.э.
В лаборатории изучили изотопы водорода. Авторы исследования пояснили, что в процессе высыхания молекулы воды встраиваются в кристаллическую структуру осадочных отложений. Поэтому можно точно рассчитать, какой уровень воды был в озере в различные периоды времени и какой был климат.
Установлено, что в исследуемый период количество осадков ежегодно было меньше среднегодовой нормы на 41-54 процента, причем в пики засухи показатель достигал и 70 процентов. Относительный уровень влажности был на 2-7 процентов ниже, чем в наше время.
Это подтверждает гипотезу о том, что климатические изменения привели к краху высокоразвитой цивилизации майя. Засуха уничтожала посевы кукурузы и других сельхозкультур. Считается, что в IX веке в центральном регионе майя произошел крупный политический кризис. Именно тогда города были оставлены, а династии правителей прекратили существование.
Впрочем, майя все-таки выжили, а постклассический период продолжался до XVI века. Однако это была уже не та цивилизация — она была лишена политической и экономической системы, на которых в классический период базировалось могущество этого народа.
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