Раскрыта причина краха майя

Изотопы раскрыли причину краха цивилизации майя

Исследователи из Кембриджского университета и Университета Флориды разработали метод измерения изотопов воды, который помог раскрыть тайну политического и экономического краха цивилизации майя.

Как сообщается на сайте Кембриджского университета, метод оказался таким же точным, как если бы в лаборатории анализировали обычную жидкую воду. Ученые отобрали образцы осадочных отложений в озере Чичанканаб на полуострове Юкатан Мексике . Они датируются 800-1000 гг. н.э.

В лаборатории изучили изотопы водорода. Авторы исследования пояснили, что в процессе высыхания молекулы воды встраиваются в кристаллическую структуру осадочных отложений. Поэтому можно точно рассчитать, какой уровень воды был в озере в различные периоды времени и какой был климат.

Установлено, что в исследуемый период количество осадков ежегодно было меньше среднегодовой нормы на 41-54 процента, причем в пики засухи показатель достигал и 70 процентов. Относительный уровень влажности был на 2-7 процентов ниже, чем в наше время.

Это подтверждает гипотезу о том, что климатические изменения привели к краху высокоразвитой цивилизации майя. Засуха уничтожала посевы кукурузы и других сельхозкультур. Считается, что в IX веке в центральном регионе майя произошел крупный политический кризис. Именно тогда города были оставлены, а династии правителей прекратили существование.

Впрочем, майя все-таки выжили, а постклассический период продолжался до XVI века. Однако это была уже не та цивилизация — она была лишена политической и экономической системы, на которых в классический период базировалось могущество этого народа.