Свинье успешно пересадили легкие

Свинье успешно пересадили выращенные в лаборатории легкие

Университет Техаса, Медицинское отделение, лаборатория биоинжиниринга — отсюда пришли новости об успешном завершении эксперимента по трансплантации рукотворных легких свинье. Это выводит отрасль биоинжиниринга на новый уровень, когда по самым оптимистичным прогнозам мы в течение десятка лет научимся копировать все внутренние органы. И сможем заняться их созданием уже для человека.

Выращивание новых легких для свиней началось с создания основания, для чего были взяты обычные легкие у донора, из которых удалили все живые клетки и кровь. Просто долго и тщательно промывали смесью чистящего средства и сахара, пока не остался только жесткий белковый каркас. Затем его поместили в камеру с питательными веществами и стали высаживать на каркас живые клетки из легких свиней, которым и предстояло их получить.

TechCult.ru

В почти идеальных условиях клетки быстро разрослись, уже на второй неделе сами сформировали нужные им кровеносные сосуды, а к 30-ому дню новые легкие были готовы. Все четыре опытных образца пересадили свинкам, по аналогии с трансплантацией донорских органов. Легкие прижились, а наблюдение в течение двух месяцев не выявило никакой иммунной реакции, ведь выращенная легочная ткань фактически была своя, «родная». Теперь на очереди долгосрочный эксперимент — нужно изучить работу этих легких в течение нескольких лет.

Успех ученых из Техаса закрепил веру в главную концепцию биоинжиниринга — выращивание крупных фрагментов для трансплантации из нескольких клеток самого организма нивелирует проблему иммунного ответа. При должном уровне развития технологий достаточно будет законсервировать небольшие образцы тканей всех органов человека, который отправляется в экстремальную ситуацию, чтобы потом за несколько месяцев компенсировать ему утрату любой части тела. Кроме головного мозга — но работа ведется и в этом направлении.