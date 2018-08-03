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В метро обнаружили предвестника суперэпидемии
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В метро обнаружили предвестника суперэпидемии 

Рамблер 1 час назад
Суперпандемия в отдельно взятой стране может начаться в метро одного из ее городов, сообщает Daily Mail.
По данным британского таблоида, к такому выводу пришли специалисты Университета Гонконга и немецкого Института Ганса Ноэля.
>> Новая эпидемия уничтожит тысячи человек
Ученые собрали образцы с ладоней пассажиров одной из подземок и нашли там очень большое количество бактерий, в том числе их особо опасный вид Хеликобактер пилори, который может способствовать возникновению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита и даже рака желудка.
Эксперты пришли к выводу, что метрополитены остаются опаснейшим хранилищем болезнетворных микроорганизмов, а также предположили, что продолжающаяся мутация бактерий может сделать антибиотики бесполезными и, как следствие, привести к суперпандемии.
Ранее британских врачей обеспокоило возможное превращение бактерии, вызывающей половую инфекцию урогенитальный микоплазмоз, в супербактерию. По их мнению, к этому может привести способность бактерий вырабатывать устойчивость к некоторым видам антибиотиков на фоне недостаточно широкой доступности тестов на эту болезнь.
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