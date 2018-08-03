Назван вред воздержания от алкоголя

Ученые: Воздержание от алкоголя провоцирует деменцию

У людей, которые употребляют алкоголь в небольших количествах, риск развития слабоумия оказался заметно ниже, чем у абсолютных трезвенников. Впрочем, злоупотребление спиртным приводит к развитию деменции куда чаще.

К такому выводу пришли ученые Университетского колледжа в Лондоне и Французского национального института здоровья и медицинских исследований Inserm. Они проследили за состоянием здоровья более девяти тысяч британских служащих, которые заполняли стандартные опросники об употреблении алкоголя в период с 1985 по 1993 год. На тот момент возраст участников исследования колебался от 35 до 55 лет, позже среди них диагностировали 397 случаев деменции, которая наступала в среднем в 76 лет.

После учета возраста, пола, этнической принадлежности, профессионального статуса и образования оказалось, что у трезвенников риск развития слабоумия был примерно на 50 процентов выше, чем у тех, кто употреблял до 14 единиц алкоголя в неделю. Это эквивалентно шести пинтам пива или бокалам вина, равномерно распределенным по дням, сообщает The Times

Среди тех, кто пил больше указанной нормы, риск развития деменции увеличивался на 17 процентов на каждые дополнительные семь единиц алкоголя в неделю. У наиболее активно пьющих, попадавших в больницу из-за проблем со спиртным, вероятность развития слабоумия вырастала сразу на 400 процентов.

Впрочем, другие ученые критикуют исследование за его поверхностность и слишком маленькую выборку. К примеру, Сара Имаризио, занимающаяся изучением болезни Альцгеймера обратила внимание, что трезвенники могли отказаться от алкоголя в том числе из-за того, что раньше имели с ним серьезные проблемы, и этот фактор никак не учитывался.

Сами авторы научной работы также признают, что речь в их выводах не идет об обнаружении причинно-следственной связи между отказом от алкоголя и появлением слабоумия. Ученые отметили, что ни в коем случае призывают людей начать выпивать, так как алкоголь является причиной развития множества других серьезных заболеваний, в том числе рака.