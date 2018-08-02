Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах

Ученые предположили, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах», бушующих в Бермудском треугольнике.
Исследователи Университета Саутгемптона «раскрыли» многолетнюю тайну Бермудского треугольника — эта загадка унесла уже более тысячи жизней только за последние 100 лет.
Ученые предположили, что причина массовой гибели кораблей кроется в 100-футовых океанических «волнах-убийцах», бушующих в Бермудском треугольнике.
При этом впервые такие волны были обнаружены в 1997 году. Они, по словам ученых, могут появляться из ниоткуда и имеют разрушительную силу, способную потопить даже самые большие суда.
Для проверки своей теории исследователи создали модель USS Cyclops — огромного судна, которое исчезло в Бермудском треугольнике еще в 1918 году. На борту корабля находились 300 человек.
Благодаря моделированию в лаборатории ученые сумели продемонстрировать эффект «взрывающейся волны», которая и могла погубить суда, сообщает портал Sailingscuttlebutt.
Как отметил доктор Саймон Боксолл, в Атлантине зачастую проходят три массивных шторма, которые сходятся с разных направлений — то есть представляют собой прекрасные условия для волн-изгоев, способных «поглощать» огромные суда.