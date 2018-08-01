В центральном Египте найдена гробница знатного египтянна

Международная группа ученых во время археологических раскопок в некрополе Бени Хасан обнаружила усыпальницу знатного египтянина, жившего в XXI—XVII веках до нашей эры.

Напомним, что некрополь Бени Хасан находится в центральном Египте , в 20 километрах от города Минья. Известно, что в нем хоронили в основном представителей местной элиты, и большая часть погребений была сделана в период Среднего царства.

В этом некрополе археологи ранее нашли 39 гробниц номархов и около 900 более простых захоронений в нижнем некрополе. Среди знатных египтян, похороненных в этой местности, был Бакет II — номарх, живший в одно время с фараонами XI династии (правившей примерно с 2060 по 1750 годы до нашей эры).

Раскопки в этой местности проводятся с 2009 года, и недавно археологи обнаружили в верхнем некрополе гробницу знатного египтянина Ремочетни и несколько неизвестных помещений в гробнице Бакета II.

Гробница Ремочетни располагается на глубине 17,5 метров и состоит из пяти помещений, в одном из которых когда-то находился саркофаг. Сейчас его нет в гробнице, и ученые предполагают, что его мог забрать египтолог Перси Ньюберри, исследовавший некрополь в конце XIX века.

Несмотря на это сама гробница неплохо сохранилась: ученые смогли изучить две небольшие комнаты, в которых обнаружили керамические сосуды для еды. На стенах некоторых комнат хорошо сохранились фрески, изучением которых сейчас занимаются ученые.