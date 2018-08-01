Лучи смерти: вызывают ли мобильники рак

Общение по мобильному телефону и использование микроволновки не приводят к появлению опухолей мозга, выяснили испанские ученые в самом масштабном на сегодняшний день исследовании. Тем не менее, они сомневаются в безопасности частого и продолжительного воздействия электромагнитного излучения от этих приборов.

Испанские ученые из Барселонского института глобального здравоохранения не выявили связи между электромагнитным излучением и раком мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environment International.

Электромагнитные волны излучают многие современные устройства, от микроволновок до мобильных телефонов. Множество людей боится этого излучения, полагая, что оно способно приводить к образованию опухолей головного мозга. Однако новое исследование показывает, что это не так.

Страхи населения частично обоснованы, ведь электромагнитное излучение включает в себя также ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучения, которые действительно способны провоцировать развитие раковых заболеваний.

Однако в последнее время все больше беспокойства вызывают слабые электромагнитные волны в пределах нескольких килогерц. Семь лет назад на основе имевшихся исследований ВОЗ даже включила их в список потенциальных канцерогенов. Тем не менее, сам факт включения в этот список еще не подтверждал отрицательного влияния на организм.

Измерить влияние электромагнитных волн на мозг довольно проблематично — сегодня пространство буквально пронизано ими. Кроме того, рак мозга сам по себе встречается сравнительно редко. Поэтому сложно оценить, насколько в развитие опухоли может внести вклад именно электромагнитное излучение.

На основе существующей научной литературы исследователи разработали матрицу для оценки электромагнитных волн нескольких типов — от сверхдлинных до коротких (от 3 кГц до 10 МГц) и ультракоротких (от 10 МГц до 300 ГГц). Воздействию волн такой длины люди часто подвергаются на рабочих местах.

После этого они отсортировали в соответствии с матрицей данные о первичных раковых опухолях мозга и использовании мобильных телефонов у около 4000 человек и сравнили с контрольной группой в 5000 человек. В исследовании были учтены данные участников из семи стран, работавших в разных сферах, включая медицинскую диагностику, телекоммуникации и радиолокацию.

«Это крупнейшее исследование связи развития опухолей мозга и воздействия электромагнитного излучения на сегодняшний день», — подчеркивает ведущий автор исследования Элизабет Кардис.

Расчеты показали: никакой выраженной связи между частотой возникновения опухолей мозга и тем, насколько сильно участники исследования подвергались излучению, не было.

И все же говорить об однозначной безвредности излучения рано — из всех участников исследования лишь 10% подвергались сильному его воздействию. И среди них риск развития опухолей оказался слегка повышен.

«Хотя мы не нашли положительной корреляции, тот факт, что мы наблюдали признаки повышенного риска в группе, больше всех подвергавшейся электромагнитному излучению, заслуживает дальнейшего изучения», — отмечает исследователь Хавьер Вила.

Резюмируя, авторы отмечают, что сейчас беспокоиться не о чем, но необходимо сосредоточить усилия для создания более точных инструментов выявления даже гипотетических рисков.

В мае 2018 года британские исследователи предположили, что излучение мобильных телефонов все же может провоцировать развитие опухолей — за последние 20 лет вдвое выросло количество случаев образования мультиформных глиобластом, агрессивных опухолей головного мозга.

Ученые проанализировали почти 80 тыс. случаев злокачественных опухолей мозга в Великобритании за 20 лет. Они выяснили, что, если в 1995 году от глиобластомы пострадали 1250 человек, то к 2015 году ежегодная заболеваемость выросла почти до 3000 человек.

Если ранее от этой опухоли страдали 2,4 человека из 100 тыс., то теперь она грозит уже пяти людям из 100 тыс.

Локализация опухоли в передней части височной доли, по словам исследователей, «вызывает подозрение, что мобильные и беспроводные телефоны могут способствовать распространению опухолей».

Тем не менее, такие результаты могут оказаться и просто случайным совпадением.