Ещё
Тревожность у обезьян передается по наследству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тревожность у обезьян передается по наследству 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Ученые связали интенсивность стрессовых реакций с активностью в лимбической системе мозга и показали, что она наследуется.
По современным представлениям, расстройства тревожного спектра встречаются у каждого пятого человека. Вместе с тем, природа их часто остается плохо изученной, что сдерживает и возможности лечения. Частично тревожность наследуется через повышенную активность определенных областей лимбической системы мозга. Это показали недавние эксперименты с обезьянами, результаты которых представлены в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.
Профессор Висконсинского университета Нед Калин (Ned Kalin) и его команда ставили эксперименты на 378 макаках-резусах обоих полов. Они оценивали интенсивность стрессовых реакций и уровень кортизола, «стрессового гормона», в крови молодых животных в ответ на появление в вольере незнакомца, который демонстративно избегал зрительного контакта с ними. Это позволило выяснить индивидуальную склонность к тревожности для каждой макаки.
Кроме того, каждую обезьяну анестезировали и помещали в томограф, чтобы исследовать активность различных областей их мозга. И действительно: у резусов, демонстрировавших повышенную интенсивность стрессового ответа, наблюдаются особенности и в мозговой активности. Ключевые различия касались частей лимбической системы — конечной полоски и центрального ядра миндалины, вовлеченных в стрессовые реакции типа «бей или беги».
Повышенная активность в одной коррелировала с высокой активностью второй, и, как показал генеалогический анализ, эта «возбудимость» передается по наследству. Впрочем, стоит помнить, что наследуемые факторы, включая свойства лимбической системы, определяют далеко не все, в том числе и что касается тревожности.
Naked-Science.ru: последние новости
В тканях организма нашли новую геометрическую структуру Ученые объяснили раннюю старость многодетных матерей Предложены миссии к ледяным гигантам Солнечной системы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение357
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»244
Запашный экстренно госпитализирован12
Умерла актриса Наталья Кузнецова27
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями359
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение