Объяснена ранняя старость многодетных матерей

Ученые объяснили раннюю старость многодетных матерей

Медики давно заметили, что у много рожавших женщин, особенно после 4-5 детей, продолжительность жизни в среднем сокращается. Американские ученые подтвердили это на молекулярном уровне, показав, что маркеры клеточного старения быстро накапливаются с каждым новым ребенком. Об этом они пишут в статье, опубликованной журналом Scientific Reports.

Дэн Эйзенберг (Dan Eisenberg) и его коллеги исследовали ключевые и независимые друг от друга показатели клеточного старения — длину теломер (концевых участков хромосом, которые укорачиваются с каждым делением клетки, пока окончательно не блокируют возможность делиться) и эпигенетические маркеры (накапливающиеся с течением жизни химические модификации ДНК). Объектом исследования стали молодые женщины из Филиппин, в возрасте от 20 до 22 лет: более 800 для первого исследования и почти 400 — для второго.

Работа показала, что маркеры старения накапливаются быстрее с каждыми родами, увеличивая «биологический возраст» клеток женщины на срок от полугода до двух лет. Как ни парадоксально, но в течение самой беременности маркеры клеточного возраста, наоборот, демонстрировали неожиданную временную «молодость». Скорее всего, это связано с масштабными процессами перестройки иммунной системы, которые проходит организм матери в период беременности, а затем и после нее.

Ученые также отмечают, что эти эффекты проявились так ярко, возможно, в связи с тяжелыми условиями жизни подопытных, частой нехватке пищи и физическими нагрузками. В развитых странах, где дефицита продуктов не наблюдается, изменения могут быть не так выражены.