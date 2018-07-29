Ученые ищут новый вход в карстовую пещеру у трассы «Таврида» в Крыму

Впервые за миллион лет здесь ступает нога человека. Спелеологи и ученые внимательно осматривают каждый уголок карстовой пещеры. За сотни тысяч лет здесь накопилось немало интересного. Задолго до того, как на полуострове появились первые люди, здесь хозяйничали грозные доледниковые хищники, передает "ТВ Центр"

"Когда-то давно, по оценкам, около миллиона лет назад, использовалось как логово гиен, гигантских гиен. И здесь скопление костных останков. То, что они себе приносили в качестве пищи в логово. Все заполнено костными останками", — рассказал председатель совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Именно эти кости больше всего и заинтересовали ученых. В таком количестве останки древних животных специалисты еще не находили. Предки современных слонов, доледниковые носороги, антилопы. То, что миллион лет назад было обычным обедом для гиен — теперь настоящая научная ценность.

"Это представляет огромный интерес. Потому что это колоссальная древность. Вообще на территории России памятников археологических от 500 тысяч лет и глубже очень мало. А пещерных памятников и я не знаю", — сказал ведущий научный сотрудник отдела каменного века Института археологии РАН Михаил Жилин.

Карстовая пещера — это десятки коридоров, длиной больше километра. Настоящий природный памятник, который создала подземная вода. Сотни тысяч лет она вымывала известняковую породу, чтобы спустя еще миллион лет этот шедевр обнаружили ученые. Геофизики сейчас пытаются найти еще один вход в уникальную пещеру.

Буровая машина метр за метром вгрызается в крымскую землю. Специалисты уверены, где-то здесь должно быть продолжение карстовой пещеры. Так что вполне возможно, что главные открытия еще впереди.

Ученые намерены сохранить уникальную находку. Ведь пещера может стать интересным туристическим объектом. И тогда спуститься под землю и увидеть логово древних хищников сможет каждый.