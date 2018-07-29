Ещё
«Катер начинало сносить к плотине»: спасатели пришли на помощь морякам, отмечавшим День ВМФ на воде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Катер начинало сносить к плотине»: спасатели пришли на помощь морякам, отмечавшим День ВМФ на воде 

ngs.ru 46 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня днём в 15:20 спасатели МАСС пришли на помощь отдыхающим на катере и отбуксировали к берегу судно с заглохшим двигателем, которое уже начинало сносить к плотине ГЭС. Происшествие случилось в Обском водохранилище в районе парка «У моря Обского». Четверо мужчин отмечали, по их словам, свой профессиональный праздник — День Военно-морского флота России, когда двигатель катера заглох.
«У них с двигателем какая-то проблема возникла и их начало потихоньку сносить к ГЭС. Они кричали и махали руками, потом воспользовались сигнальным пистолетом или ракетницей, точно пока не могу сказать. Сигнал увидели на спасательном посту, сообщили на станцию и к ним выдвинулась оперативная группа, дошли до них, взяли на буксир и сопроводили к берегу», — рассказал корреспонденту НГС по телефону начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.
Праздничные мероприятия по случаю Дня ВМФ сегодня проходили в течение всего дня в Новосибирске и на Михайловской набережной Оби.
ngs.ru: последние новости
Взойдёт кровавая Луна: новосибирцы смогут увидеть самое долгое лунное затмение за 100 лет Самолёт Новосибирск-Анталья чудом избежал катастрофы в небе над Турцией Пропавшего школьника нашли прохожие рядом с МЖК
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Три сестры зарезали своего отца-насильника45
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»740
У Кобзона заподозрили метастазы92
В США оценили новейшую версию Т-8061
Газманов рассказал о тяжелой утрате3
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение