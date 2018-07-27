На Украине найден древний женский скелет с черной меткой

Международная группа археологов из Польши Украины проводила раскопки кургана, расположенного недалеко от реки Днепр. Во время раскопок ученые обнаружили странный скелет женщины возрастом около 4,5 тысячи лет.

Необычность скелета состояла в том, что на костях предплечий у женщины были черные отметины, которые, возможно, появились там уже после ее смерти. Археологи предполагают, что рисунок на кости нанесли родственники женщины во время похорон.

Недавно специалистам удалось провести химический анализ костей, который подтвердил, что черные метки сделал человек. Красящее вещество похоже на древесную смолу, отметили ученые.

Мы предполагаем, что метки наносились в несколько заходов. Сначала при захоронении тела, а потом при повторном вскрытии погребения, — рассказали авторы исследования.

После повторного нанесения рисунка могила была тщательно запечатана, а кости сложены в анатомическом порядке. Вероятно, умершая женщина принадлежала к высшему обществу или что-то значила для людей того времени, предполагаю астрономы.

По предварительной оценке, возраст женщины — от 25 до 30 лет. От чего она умерла пока неизвестно, это покажет лишь ДНК анализ костей.

В исследуемой местности археологи не нашли поселений, поэтому специалисты предполагают, что женщина и ее окружение были кочевниками. Для культуры кочевников характерно отсутствие поселений (они жили в крупных телегах, с помощью которых перемещались на большие расстояния). Зато кочевники сооружали крупные курганы, которые хорошо сохранились до наших дней.