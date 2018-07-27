Жители Калининградской области смогут наблюдать лунное затмение почти четыре часа

Предстоящее лунное затмение станет самым продолжительным за несколько десятков лет. Жители Калининградской области смогут наблюдать его почти четыре часа, рассказали в Астрономическом сообществе БФУ им. И. Канта.

"В пятницу, 27 июля, можно будет наблюдать полное лунное затмение, одно из самых продолжительных за последние годы. Весь процесс прохождения земной тени по диску нашего спутника займёт почти четыре часа, из них больше полутора часов продлится полная фаза затмения, когда вся видимая поверхность Луны будет закрыта тенью нашей планеты и окрасится в красноватый цвет", — рассказали учёные.

Затмение начнётся в 20:24 по местному времени, когда земная тень станет наползать на восточную часть Луны. К 21:30 тень покроет весь спутник, а с 23:13 Луна будет выходить из тени. Над Калининградской областью Луна взойдёт в 20:02, так что основную фазу затмения можно будет наблюдать полностью, если позволит погода. Ещё одной особенностью нынешнего затмения станет возможность одновременно с ним наблюдать Марс в противостоянии, то есть в точке максимального сближения с Землёй и, соответственно, максимальной яркости. Больше того, на ночном небе Марс будет находиться лишь на несколько градусов южнее Луны, что позволит наблюдать оба светила одновременно.

Ранее руководитель Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов рассказал, откуда лучше смотреть на лунное затмение и великое противостояние Земли и Марса.