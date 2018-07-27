Россияне увидят историческое затмение

Кровавое затмение: Луна сойдется с Марсом

27 июля 2018 года состоится уникальное лунное затмение — оно будет самым продолжительным в XXI веке, а Луна во время него на небе сблизится с Марсом и окрасится в багровый цвет. Когда и где наблюдать за затмением, рассказывает «Газета.Ru»

27 июля с 21:24 до 01:19 мск произойдет уникальное полное затмение Луны, видимое практически на всей территории России . Луна пройдет через центр земной тени. Это будет первое центральное лунное затмение с 15 июня 2011 года. Оно происходит вблизи апогея (наиболее удаленной от Земли точки лунной орбиты), когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым продолжительным в XXI веке. Кроме того, Марс в этот день проходит точку великого противостояния с Солнцем. И Солнце, и Луна во время затмения будут располагаться недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте.

Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии — наоборот, при заходе. В Северной Америке затмения не будет видно вообще.

Это затмение станет одним из самых благоприятных дял наблюдения в Европейской части России за последние годы.

Несмотря на короткую летнюю ночь, это затмение будет видно с начала и до конца, и только в северо-западных районах Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения. Полная фаза будет хорошо видна и в Западной Сибири, а ее начало — до озера Байкал.

Наилучшие условия для наблюдений на территории России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. Там наибольшая фаза затмения произойдет около полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луна будет видна на меньшей высоте.

Это затмение будет особенным по нескольким показателям. Во-первых, его продолжительность составит 3 часа 56 минут, а полная фаза затмения продлится 1 час 43 минуты. Во-вторых, затмение наступит в точке апогея Луны. В-третьих, Луна погрузится в земную тень настолько глубоко, насколько не погружалась с 2011 года.

В XXI веке произойдет 225 лунных затмений, из них 85 — полные, а из этих полных — лишь шесть, чья продолжительность больше трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным станет полное затмение 27 июля 2018 года.

Луна в ходе своего движения по орбите погрузится в северную часть тени Земли и пройдет через ее центр.

Земная тень полностью затмит видимую поверхность Луны, придав спутнику красновато-бурый оттенок.

В 20:15 мск Луна коснется земной полутени — в это время начнется полутеневое затмение. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но, по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным.

В 21:24 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начнется частное затмение. В это время уже хорошо будет видно потемнение восточной части Луны. Она начнет погружаться в тень Земли.

В 22:30 мск Луна полностью погрузится в земную тень — в это время начнется полное затмение. В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов, потемнение лунного диска во время полного затмения может отличаться от других полных лунных затмений. Оно может быть очень темным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе.

В 23:22 мск наступает максимальная фаза полного затмения — треть диска Луны окажется ниже центра земной тени; в этот момент потемнение (покраснение) спутника максимально. Луна будет находиться в земной тени более часа (103 минуты).

В 00:13 мск Луна начнет выходить из земной тени — конец полного затмения и начало его частных фаз. Постепенно становясь все ярче, затмившийся лунный диск будет принимать фазы, похожие на фазы Луны в течение месяца, но только меняться они будут гораздо быстрее.

В 02:29 мск Луна полностью выйдет из земной полутени. Затмение закочится, и она засияет в полную силу.

Москве полная Луна взойдет над юго-восточным горизонтом после 21:00 мск, уже начав погружаться в полутень Земли. Спустя частам же вслед за ней появится ярко-красный Марс, который впервые за 15 лет пройдет так близко от Земли. В момент максимальной фазы затмения, в 23:30 мск, Луна будет находиться в 14 градусах над горизонтом, а Марс будет виден на шесть-семь градусов ниже Луны у южного горизонта. Оба светила будут располагаться в созвездии Козерога, иметь красный цвет и, вероятно, схожую яркость.

Лучшее место для наблюдения за «кровавой» луной, по мнению члена Королевского астрономического общества Роберта Массея, находится в Восточной и Южной Европе.