Самарские ученые нашли скелет лабиринтодонта

Необычную находку сделали во время экспедиции первой полевой геолого-палеонтологической школы ученые и студенты Самарского политеха.

В слое глины они нашли более 170 фрагментов посткраниального скелета одной особи лабиринтодонта. Этот геологический материал отправится в музейные фонды.

— Получилось не все, что задумывали, ‒ отметила старший преподаватель кафедры "Геология и геофизика" Алена Морова. ‒ Но школа определенно имела успех у участников экспедиции. Взаимодействие в новом формате оказалось познавательным как для студентов, так и для старшего поколения. В следующем году мы продолжим работать в этом направлении, и геолого-палеонтологическая школа откроется вновь.

Отметим, это мероприятие проводилось при поддержке и участии сотрудников Палеонтологического института РАН г. Москва ), Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, Самарского палеонтологического общества, Тольяттинского краеведческого музея, Института экологии Волжского бассейна РАН.

Справка "РГ"

Лабиринтодонты — наиболее обширная группа древних примитивных земноводных, вымерших в начале мезозоя. Внешне лабиринтодонты были похожи на крокодилов (платиопс) или на саламандр (двинозавр), достигая иногда пяти метров длины (мастодонзавр). Обитали в основном в заболоченных лесах, озерах и реках, а также на их берегах. Предками этих животных являлись костные рыбы с дополнительными органами дыхания в виде легочных мешков.