Ещё
Ученые раскрыли «эффект летнего пениса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые раскрыли «эффект летнего пениса» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: соцсети
Американские врачи выяснили, что летом мужской половой орган становится больше, чем зимой. Вопрос, касающийся «эффекта летнего пениса», возник на одном из форумов американских медиков. Проведя эксперименты, ученые подтвердили, что такой эффект действительно существует.
Российские врачи, как оказалось, с этим феноменом давно знакомы.
Уролог Николай Стешин объяснил «Московскому комсомольцу», что из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают — а их обладателю кажется, что гениталии стали больше.
На холоде мускулы подтягиваются и зрительно сокращают половой орган. Это происходит из-за того, что организм поддерживает температуру, необходимую для выживания сперматозоидов.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Игорь Беляев7
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан121
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня21
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу199
США поставили Турции серьезный ультиматум112
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение