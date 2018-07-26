Ученые раскрыли «эффект летнего пениса»

Американские врачи выяснили, что летом мужской половой орган становится больше, чем зимой. Вопрос, касающийся «эффекта летнего пениса», возник на одном из форумов американских медиков. Проведя эксперименты, ученые подтвердили, что такой эффект действительно существует.

Российские врачи, как оказалось, с этим феноменом давно знакомы.

Уролог Николай Стешин объяснил « Московскому комсомольцу », что из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают — а их обладателю кажется, что гениталии стали больше.

На холоде мускулы подтягиваются и зрительно сокращают половой орган. Это происходит из-за того, что организм поддерживает температуру, необходимую для выживания сперматозоидов.