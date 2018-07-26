Зимы в Сибири стали холоднее из-за таяния снегов в Арктике

Американские климатологи доказали, что морозные зимы в Сибири связаны с потеплением в Арктике.

Материалы исследования опубликованы в авторитетном научном журнал Американской ассоциации содействия развитию науки Science Advances.

Ученые давно заметили, что несмотря на устойчивое сокращение площади многолетнего льда в Арктике, зимы в Сибири стали все более холодными. Этот парадокс получил условное название WACS.

С помощью моделирования исследователи выяснили что сезонное сокращение осеннего ледового покрова в Баренцевом и Карском морях делает зиму в Сибири более суровой из-за ослабления стратосферного полярного вихря над Арктикой. Этому способствует разница в нагреве земной поверхности на умеренных широтах и у полюсов. Холодная аномалия достигает наибольшего размера в декабре и январе, исчезая в феврале. По словам ученых уменьшение площади льда в Арктике также влияет на наступление экстремальных холодов.

Однако исследователи отмечают, что данный климатический парадокс временный. Всеобщее потепление изменит ситуацию.

По данным Всемирной метеорологической организации минувший 2017 год вошел в тройку самых жарких годов в истории планеты.