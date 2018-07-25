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В крымской пещере обнаружили кости вымершей саблезубой кошки
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В крымской пещере обнаружили кости вымершей саблезубой кошки 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В дальнейшем специалистами в районе федеральной трассы «Таврида» будут проведены полномасштабные экспедиционные работы.
В районе строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму российские ученые обнаружили кости саблезубой кошки. Эти животные, предположительно, жили около 800 тысяч лет назад.
Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся. Эксперты отмечали, что смогут понять, каким был Крым до ледникового периода.
В дальнейшем специалистами в районе федеральной трассы «Таврида» будут проведены полномасштабные экспедиционные работы.
Известно, что исследователями также были обнаружены кости древнего гигантского носорога. Кроме того, среди находок — останки медведей, псовых, лошадей и даже древних слонов. Об этом сообщает ТАСС.
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