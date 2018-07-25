«Меотийское болото» все больше превращается в море

Несмотря на рекордное половодье, соленость Азовского моря растет, что серьезно меняет видовой состав живущих в нем организмов.

Новая экспедиция Южного научного центра РАН показала, что даже очень сильное весеннее донское половодье не смогло развернуть вспять процесс осолонения Азовского моря. Это значит, что в его водах продолжится вытеснение пресноводных организмов и наступление сугубо морских, пишет «Экология севера».

Азовское море со времен своего образования около 8 000 лет назад оставалось втрое менее соленым, чем воды мирового океана в среднем. Его соленость — 11 промилле (граммов соли на литр воды) в водах Таганрогского залива. А ближе к Дону еще недавно она была всего семь промилле. Для океанов в целом характерна цифра около 35 промилле. Именно поэтому древние греки древние называли это море Меотийским озером (а римляне так и вообще болотом) — в их родных местах настолько слабосоленых морей просто не было. Такая огромная разница означала, что в Азовском море традиционно много пресноводных видов рыб: леща, судака и тарани. Колебания солености случались и ранее — например, в 1970-х она временно повысилась — но подъема до уровня хотя бы до Черного моря пока еще не фиксировали.

Теперь ученые из Южного научного центра РАН провели экспедицию на борту научно-исследовательского судна «Денеб», за время которой сделали более 80 гидрохимических и гидробиологических измерений на содержание кислорода, хлорофилла и биогенных элементов в водах Азовского моря. Предварительные итоги ее уже подведены. Как отмечают исследователи, с 2003 по 2017 годы соленость Азовского моря выросла до 13−14 промилле.

Это кардинально поменяло условия жизни морских обитателей. Те участки Таганрогского залива, где комфортно чувствовала себя пресноводная фауна, резко сократились по площади. Уже в 2−3 километрах от устья Дона теперь наблюдается такая же соленость, как в районе Ейска. Поэтому в уловах рыбаков стали появляться черноморские виды рыб, ранее здесь не отмечавшиеся — например, камбала.

Весной 2018 года произошел кратковременный «отскок» — приток донской воды возрос втрое по сравнению с предыдущими годами. Причиной стало сильнейшее половодье, вызванное обильными осадками зимне-весеннего периода. Смешение вод происходит в районе Должанской косы и соленость там быстро возрастает до 14 промилле, причем границу водораздела видно невооруженным глазом: более мутные речные воды очень резко отделены от прозрачных, соленых морских вод.