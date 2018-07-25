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Первая ступень Falcon 9 совершила посадку
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Первая ступень Falcon 9 совершила посадку на плавучую платформу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости / SpaceX Flickr
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в океане после запуска спутников Iridium, сообщила компания SpaceX
Старт ракеты-носителя с коммуникационными спутниками состоялся в 14:39 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Основная миссия по выводу спутников на заданную орбиту проходит штатно.
Традиционно по технологии SpaceX после отделения первая ступень вернулась на Землю для использования в будущих стартах. Как сообщалось во время трансляции, погода в океане в районе расчетной посадки первой ступени была крайне неблагоприятной. Из-за плохой видимости трансляции было неясно, успешно ли прошла посадка.
"Несмотря на сложные погодные условия, ускоритель первой ступени Falcon 9 сел на "Just read the instructions", — сообщила компания в своем Twitter.
Для SpaceX, которая намерена удешевить космические полеты за счет многоразового использования деталей ракеты-носителя, это 26-я успешно сохраненная после старта первая ступень Falcon 9.
Удалось ли при неблагоприятных погодных условиях сохранить после старта части носового обтекателя ракеты-носителя пока не известно.
Ранее сообщалось, что в ходе текущего старта SpaceX собиралась предпринять попытку сохранить носовой обтекатель. Дорогостоящую деталь должен был попытаеться "поймать" в специальную сеть корабль Mr. Steven. Ранее две подобные попытки завершались неудачей — носовой обтекатель приводнялся неподалеку от корабля.
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