Почему глобальное потепление приводит к суициду

Глобальное потепление ведет к росту числа самоубийств

Глобальное потепление ведет к росту числа самоубийств, выяснили американские ученые. Дальнейшее повышение температуры обернется тысячами новых смертей, опасаются они. Предполагаемая причина такого эффекта — влияние повышенной температуры на работу мозга.

Глобальное потепление ведет к росту числа самоубийств, к такому выводу пришла группа исследователей из Стэнфордского университета. Сравнивая темпы роста числа эпизодов с аномально высокими температурами, происходивших в США Мексике за несколько последних десятилетий, ученые обнаружили четкую корреляцию этих темпов с ростом числа самоубийств. Результаты своего исследования они опубликовали в июльском номере журнала Nature Climate Change.

Жители Южного полушария в 2018 году столкнулись с аномальной жарой. Многие климатологи уверяют — по мере изменения климата слишком жарких дней будет становиться все больше, что ставит под угрозу здоровье населения.

О том, что учащающиеся погодные аномалии, связанные с необычно высокими температурами, отрицательно влияют на здоровье людей, известно уже давно. Однако это влияние на ментальное здоровье до сих пор было изучено очень слабо — до сих пор между исследователями климата идут по этому поводу ожесточенные споры. И, похоже, сообщения последней недели ставят на этих спорах жирную точку.

Сравнивая климатические изменения в тысячах селений США и Мексики с уровнями числа самоубийств в этих местах, стэнфордские ученые обнаружили четкую связь между ними. По их расчетам, увеличение среднемесячной температуры на один градус означает рост числа самоубийств, составляющий для США 0,7 дополнительных процента, а для Мексики так и вовсе 2,1%.

Эти же расчеты предсказывают, что к 2050 году число самоубийств вырастет на 1,4% в США и на 2,3% в Мексике. Иначе говоря, счеты с жизнью только в США сведут дополнительно от 14 до 26 тысяч человек.

И наивно было бы думать, что этот самоубийственный обвал коснется только Южной и Северной Америк. Те же самые климатические аномалии обнаруживаются в этом году на территориях Великобритании , Северной и Западной Европы, Японии Китая . По мнению одного из соавторов исследования, стэнфордского профессора Маршалла Берка, малость процентов не стоит недооценивать — обнаруженные темпы роста «высокотемпературных» самоубийств сравнимы с темпами этого роста, вызываемыми экономической рецессией или законами, разрешающими ношение оружия.

«Говоря об изменении климата, легко мыслить абстракциями. Но тысячи дополнительных самоубийств, которые произойдут в случае этих изменений — не просто число, они станут трагедиями для семей по всей стране», — отмечает Берк.

Следует также учесть, утверждает он, что самоубийства уносят сегодня жизни большего числа людей по всему миру, чем все формы межперсонального и межгруппового насилия вместе взятые. Самоубийства также входят в пятерку главных причин смертности по всему миру, да и в США они находятся в главной десятке таких причин.

Исследованием установлено, что максимум самоубийств приходится на начало летнего периода, который, в частности, сопровождается повышенной агрессивностью населения. Хотя причины роста самоубийств, связанных с высокой температурой, не являлись предметом этого конкретного исследования, одним из наиболее вероятных объяснений авторы работы считают побочные эффекты терморегуляции или еще каких-то неврологических реакций в ответ на повышение температуры, что в свою очередь может влиять на душевное здоровье людей.

Полученные данные согласуются с результатами более ранних работ, показавших, что на лето приходится больше самоубийств, чем на холодные месяцы.

«Жара, конечно, не единственный и не самый важный фактор риска самоубийства, — объясняет Берк. — Но наши результаты предполагают, что потепление оказывает неожиданно выраженный эффект на этот риск, и это многое значит для нашего понимания психического здоровья и ожиданий от грядущего потепления».

Среди таких побочных эффектов ученый особо выделяет поведение определенных нейромедиаторов человеческого мозга, которые регулируют состояние душевного здоровья и в то же время зависят от внешней температуры.

По мнению профессора, именно эта гипотеза лучше всего подтверждается результатами исследования. В частности, одним из таких подтверждений, считает он, является проведенный стэнфордской группой анализ шести миллионов сообщений в твиттере, сделанных жителями США, который выявил четкую связь между наступлением высокотемпературных периодов и проявлениями «депрессивного» языка твитов, богатого такими словами, как «одинокий», «загнанный», «самоубийственный» и т.д.

Этот анализ показал, что повышение температуры на один градус Цельсия над привычной нормой, повышает депрессивность языка американцев на 0,79%.

Авторы исследования напоминают, что причины такого повышения депрессивности остаются неясными. Более того, Берк считает весьма маловероятной возможность адаптации людей к таким повышениям температуры, он не считает, что подобная адаптация хоть сколько-нибудь возможна в течение ближайших пятидесяти лет.