Найдены кости динозавра с самыми большими стопами

Кости, найденные учеными на американских Великих равнинах, оказались частью самой большой в мире стопы динозавра. Об этом сообщил журнал PeerJ.

По информации издания, кости были найдены еще летом 1998 года. За аномально большой размер стопы данный образец назвали «Бигфут» (big foot переводится как «большая нога»).

Как выяснилось в ходе анализа, кости принадлежат зауроподу — родственнику брахиозавров, которые населяли Северную Америку в юрский период. Возраст животного оценивается примерно в 150 миллионов лет.

Трехмерное сканирование доказало, что «Бигфут» действительно обладает самым большим размером стоп из всех известных науке. Однако каких-либо образцов тела этого животного ученым найти пока не удалось. По одной из версий, длина его тела могла достигать 24 метров, а вес — 34 тонн.

В апреле этого года палеонтологи обнаружили в Шотландии следы гигантских растительноядных динозавров. По предварительной оценке, они обитали на территории этой страны около 170 миллионов лет назад. Судя по размеру следов, длина динозавров могла составлять порядка 15 метров.