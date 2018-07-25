Физики описали смерть Вселенной

В России описали смерть Вселенной

Физики Сергей Одинцов ( Россия ) и Василис Ойконому ( Греция ) смоделировали возможную гибель Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review D, сообщается в пресс-релизе Казанского федерального университета, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Ученые показали, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической. «Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне»», — отметил Одинцов.

Физикам также удалось доказать, что сингулярности Большого Разрыва, одного из сценариев развития мира, всегда связаны с ускорением Вселенной.

Алексея Старобинского. Будущую сингулярность Вселенной физики рассмотрели в подходе модифицированной теории гравитации с использованием метода динамической системы. Такая модель отвечает инфляционному сценарию академика РАН

Под сингулярностью понимается состояние Вселенной, когда все описывающие ее параметры, в частности, кривизна, напряженность гравитационного поля и энергия, равны бесконечности. Расчеты показывают, что гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.