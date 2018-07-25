Ещё
Физики описали смерть Вселенной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

В России описали смерть Вселенной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: NASA
Физики Сергей Одинцов (Россия) и Василис Ойконому (Греция) смоделировали возможную гибель Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review D, сообщается в пресс-релизе Казанского федерального университета, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Ученые показали, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической. «Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне»», — отметил Одинцов.
Физикам также удалось доказать, что сингулярности Большого Разрыва, одного из сценариев развития мира, всегда связаны с ускорением Вселенной.
Будущую сингулярность Вселенной физики рассмотрели в подходе модифицированной теории гравитации с использованием метода динамической системы. Такая модель отвечает инфляционному сценарию академика РАН Алексея Старобинского.
Под сингулярностью понимается состояние Вселенной, когда все описывающие ее параметры, в частности, кривизна, напряженность гравитационного поля и энергия, равны бесконечности. Расчеты показывают, что гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип48
Маликов поразил сенсационным признанием о геях120
Заявление Лолиты грозит международным скандалом372
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня10
Крымский мост начал отделяться от Крыма766
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение