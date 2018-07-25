Туманность Андромеды поглотит нашу галактику?

«Космический каннибализм»: сможет ли Туманность Андромеды поглотить нашу галактику

Американские астрономы выяснили, что около 2 млрд лет назад Туманность Андромеды поглотила соседнюю галактику M32. К таким выводам учёные пришли, изучив следы М32 в виде звёздных скоплений. По своим размерам жертва космического «каннибализма» была сравнима с Млечным Путём. Российские эксперты предрекают нашей звёздной системе схожую судьбу примерно через 5 млрд лет. О будущем земной жизни — в материале RT.

Американские астрономы из Мичиганского университета выяснили, что около 2 млрд лет назад Туманность Андромеды (М31) поглотила соседнюю галактику M32. В результате у M31 появилось гало — разреженное звёздное облако сферической формы из «остатков» M32. По своим размерам жертва космического «каннибализма» была сравнима с Млечным Путём. Другая часть некогда крупного «близнеца» Млечного Пути превратилась в небольшой спутник, известный как карликовая галактика M32.

История пропавшего близнеца

На ранних стадиях существования Вселенной процесс так называемого галактического «каннибализма», когда массивные звёздные системы поглощали своих меньших по размеру «собратьев», был довольно распространён. Однако на протяжении миллиардов лет космическое пространство расширялось, и расстояние между галактиками увеличивалось, что мешало им «поедать» друг друга.

Учёные из Мичиганского университета выяснили, что подобные события происходили и в Местной группе галактик, в состав которой на сегодняшний день входят Млечный Путь, в два раза превышающая его по размеру Туманность Андромеды, а также несколько десятков более мелких звёздных систем.

Ранее учёные предполагали, что в гало крупных галактик содержатся «остатки» более мелких некогда поглощённых ими «собратьев».

«Представьте, что ребёнок съел хлеб, а затем вы увидели пол, усыпанный хлебными крошками. Даже если вы не знаете, что он ел, то по остаткам можете об этом догадаться. Изучив такие же «остатки» в гало M31, мы узнали, какую галактику она когда-то поглотила», — сообщил автор исследования Эрик Белл.

Американские астрономы решили разобраться в происхождении обогащённого «металлами» звёздного гало Туманности Андромеды. Используя методы компьютерного моделирования, учёные пришли к выводу, что большинство звёзд, находящихся в сферическом облаке, окружающем M31, попали туда в результате столкновения этой галактики с более мелкой.

«Мы очень удивились, узнав, что у Млечного Пути был свой «близнец», о существовании которого мы никогда раньше не знали. Оказалось, что 2 млрд лет назад Туманность Андромеды поглотила его. Теперь от некогда крупной галактики остались звёздное гало и карлик М32 в созвездии Андромеды», — подытожил Белл.

Яркий финал

Американские исследователи считают, что дальнейшее изучение оставшихся от крупной галактики объектов позволит объяснить, как произошёл этот космический катаклизм и уточнить текущие модели эволюции Млечного Пути.

Российские эксперты отметили, что крупные галактики поглощают более мелкие довольно часто. Научный сотрудник ГАИШ МГУ Михаил Кузнецов в беседе с RT подчеркнул, что в состав Млечного Пути также входят «съеденные» звёздные системы. Эффект этого обоюдного взаимодействия проявился в образовании Магеллановых облаков — наших крупных галактик-спутников, которые мы разрушаем и которые в конечном итоге войдут в состав Млечного Пути.

В целом учёные предрекают Млечному Пути судьбу его поглощённого «собрата».

«Судя по движению Туманности Андромеды и Млечного Пути, мы сольёмся в одну гигантскую эллиптическую галактику примерно через 5 млрд лет — к концу жизни Солнца. При этом ни газа, ни пыли в нашей галактики не останется — из них образуются звёзды. Это будет довольно красивый процесс, галактики начнут интенсивно образовывать звёзды, произойдёт множество сверхновых взрывов», — сообщил Кузнецов.

Учёный отметил, что взрыв сверхновой звезды может угрожать земной жизни, если он произойдёт в непосредственной близости от нашей планеты.