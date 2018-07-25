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Ученые ищут другой вход в пещеру в Крыму
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Ученые ищут другой вход в пещеру, обнаруженную у трассы «Таврида» в Крыму 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: предоставлено КРО РГО
Специалисты Крымского федерального университета ищут полость в пещеру, недавно обнаруженную при строительстве трассы "Таврида" в Крыму, чтобы оборудовать альтернативный вход в нее, сообщает вуз.
Как отмечали ранее власти полуострова, найденная пещера не помешает строительству трассы "Таврида", ее планируется сделать туристическим объектом, пробурив альтернативный вход, а участок над ней хотят усилить. Доступ в пещеру через вскрытый строителями провал на участке строящейся трассы "Таврида" в Белогорском районе перекрыт, чтобы избежать несчастных случаев.
Недалеко от провала ведется работа по выявлению нового входа в пещеру, информирует университет. По результатам исследований будет принято решение о дальнейшей работе ученых в пещере.
"Предполагаемое место полости было определено с помощью геофизических исследований методом электротомографии… С помощью буровой установки произведено погружение на глубину 15 метров, однако предполагаемый геофизиками провал обнаружен не был. Поиски провала для создания нового входа в дальнейшем будут продолжаться", — сообщили в вузе.
Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В ближайшем будущем в пещеру будут организованы комплексные экспедиции, в состав которых войдут специалисты разных областей — не только спелеологи, палеонтологи, археологи, но и палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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