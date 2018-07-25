Стимуляция мозга во время сна улучшила память

Одна из функций сна — консолидация памяти, процесс, который можно сравнить с перезаписью важнейших фрагментов опыта из кратковременного хранилища в долговременное. Консолидация связана с работой гиппокампа и коры больших полушарий и зависит от синхронизации их активности во время сна. Улучшить ее можно неинвазивным стимулированием нейронов за счет транскраниальной электростимуляции (tASC), воздействия на мозг слабыми переменными токами. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в The Journal of Neuroscience.

Ранее нейрофизиологи уже демонстрировали, что tASC позволяет улучшать показатели рабочей памяти. В новой работе команда Николаса Кетца (Nicholas Ketz) из HRL Laboratories и профессора Университета Нью-Мексико Правина Пилли (Praveen Pilly) использовала тот же метод для стимуляции мозга в течение ночи. Электроды электроэнцефалографа регистрировали естественные медленные осцилляции активности нейронов (с частотой от 0,5 до 1,2 Гц) гиппокампа и неокортекса, и включались синхронно с ними, выдавая сигналы той же частоты и фазы.

Чтобы оценить влияние такой процедуры на память, добровольцев тренировали обнаруживать на фотографиях скрытые потенциально опасные объекты — скажем, спрятавшегося стрелка или замаскированное взрывное устройство. Люди, подвергавшиеся tASC-стимуляции, на следующий день демонстрировали лучшие результаты в таких тестах, чем те, кто спал обычным образом.