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Названа новая опасность сахара
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Названа новая опасность сахара 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock
Ученые из Колумбийского университета выяснили, что добавление двух с половиной ложек сахара в чай увеличивает риск развития синильной деменции или болезни Альцгеймера. Выводы специалистов были представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Чикаго. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В исследовании приняли участие 2226 человек, которые не имели признаков деменции. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они указывали, добавляли ли они сахар в пищу и в напитки и в каком объеме. При этом у 429 человек в течение семи лет развилась болезнь Альцгеймера.
Оказалось, что у людей, которые ежедневно добавляют 30,3 грамма сахара в пищу, риск синильной деменции увеличивается на 33 процента по сравнению с теми, кто употребляет 5,8 грамма сахара в день. Также ученые показали, что любители сладких напитков, в том числе пуншей и фруктовых соков, на 27 процентов чаще страдают от болезни Альцгеймера, а постоянно пьющие подслащенные газированные напитки — на 54 процента.
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