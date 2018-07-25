В России разработали концепцию многоразовой ракеты

В Космическом центре Хруничева завершили разработку концепции многоразовой ракеты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на дирекцию по коммуникациям Центра.
Отмечается, что материалы передали в головной институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.
"Материалы по многоразовой тематике переданы в ЦНИИмаш. Там должны их изучить и дать свое экспертное заключение", заявили в дирекции центра Хруничева.
Ранее стало известно, что сумма контрактов на пуски ракет "Протон-Л" достигла $1 млрд Также ранее сообщалось, что в России могут построить лунную станцию с системой глубокого бурения.