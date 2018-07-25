«Мы вырастили людей с дефектом»

Без вакцинации погибнут сотни тысяч россиян

Коллективный иммунитет к опасным инфекциям исчезает. В Европе из-за массового отказа от вакцинации набирает силу эпидемия кори. Поскольку в России антипрививочное движение тоже популярно, а границы до сих пор не закрыты, европейская зараза благополучно перебралась и к нам. По данным Роспотребнадзора, в 2017 году зарегистрирован четырехкратный рост заболеваемости корью. Кроме того, эпидемиологи фиксируют увеличение количества случаев коклюша и вспышки менингита. Доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней» Сусанна Харит рассказала «Ленте.ру» , какие опасности подстерегают россиян в обозримом будущем и почему именно прививки могут гарантировать долголетие.

«Лента.ру»: Вы утверждаете, что без вакцинации погибнут сотни тысяч россиян. Почему?

Сусанна Харит: Механизм естественного отбора у людей уже больше ста лет корректируется вакцинацией. От инфекций погибают, как правило, люди с определенными проблемами иммунной системы. Как только мы стали прививать людей и они перестали умирать от коклюша, кори, полиомиелита, свинки, дифтерии, мы вырастили популяцию с дефектом иммунитета. Их дети и внуки имеют такие же особенности. Теперь представьте, что мы прекращаем вакцинацию, потому что решили, что она — зло. С поломками иммунитета у нас живут очень многие. Циркуляция инфекции никуда не делась, лечения от многих болезней нет. То есть все носители накопившихся дефектов могут погибнуть.

Как скоро это случится? Многие россияне отказываются от прививок, но массовых смертей вроде бы нет.

Если предположить, что вакцинация завтра полностью остановится, то, конечно, ни через год, ни через пять лет мы не заметим каких-то резких изменений. Время от времени будут вспыхивать эпидемии. Ситуацию глобально можно будет оценить лет через 20-40, когда подрастет новое поколение. К этому времени останутся самые стойкие. Сейчас пока нас защищает коллективный иммунитет. В России все же нет массового отказа от иммунизации. По официальным данным примерно два процента людей отказываются вообще от всех прививок, остальные — выборочно. Некоторые делают прививки не в срок.

Если нас защищает коллективный иммунитет, зачем отдельному индивиду делать прививки и напрасно подвергать ребенка стрессу?

Подсчитано, сколько должно быть привито, чтобы сформировался коллективный иммунитет для каждой болезни. Например, если мы вакцинируем 100 человек от кори, то защищено будет 95-97 из них. Для того, чтобы корь не распространилась в популяции должно быть защищено минимум 85 из 100 человек. Если это количество снижается до 80-85, то при попадании инфекции в популяцию возможна вспышка, начинают болеть непривитые. Что, собственно, сейчас и происходит в Европе.

Сильнейшая вспышка кори наблюдается в Румынии Италии , Германии. В европейских странах за последние два года уже зафиксировано 50 смертельных случаев. Идет подъем заболеваемости и в России. В 2009 году было всего три случая кори, в 2014 — уже 4690, в последующие годы число заболевших резко снизилось. По данным Роспотребнадзора в 2017 году заболел 721 человек, но заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с 2016 годом. Одна из причин — несвоевременная привитость. Но кроме кори, возможен возврат и других опасных инфекций.

Каких?

В 1990-е годы в России количество привитых от дифтерии упало до 80 процентов. Началась эпидемия дифтерии, унесшая сотни жизней. Или взять тот же столбняк: считается, что в России он очень редок, но три года назад в одном из городов от этой «исчезнувшей» болезни умерла семилетняя девочка. Она упала с самоката и поранилась. Прививку АКДС, которая в том числе защищает от столбняка, ей не делали. После падения у ребенка проявилась неврологическая симптоматика, но врачи посчитали, что она получила черепно-мозговую травму. Госпитализировали, наблюдали. О столбняке никто сразу и не подумал. Правильный диагноз поставили поздно. Спасти ребенка не смогли.

Также сегодня отмечается увеличение заболеваемости коклюшем. Это связано во многом с улучшением диагностики у заболевших детей старших возрастов — дошкольников, школьников. Но болезнь особенно опасна для младенцев. В отличие от других инфекций, иммунитет к коклюшу от мамы к младенцу может передаваться только если незадолго до беременности женщина перенесла коклюш или была привита во время беременности. Это сейчас рекомендует ВОЗ и делают некоторые страны. После болезни иммунитет сохраняется от четырех до двадцати лет, после прививок — в среднем четыре-восемь лет. А ребенок подвержен этой инфекции с рождения. Болеют дети тяжело. К сожалению, могут погибнуть или получить тяжелые поражения нервной системы. При коклюше из-за приступов кашля и апноэ мозг страдает от кислородной недостаточности.

А многие родители стремятся отложить вакцинацию. Причина, которую выдвигают, странная: «чтобы иммунитет созрел». Основная масса людей появляется на свет с уже достаточно зрелым иммунитетом. В противном случае они бы просто не могли существовать в мире, полном разных микробов.

Таких родителей тоже можно понять. Вы же не готовы сказать, что вакцинация абсолютно безопасна?

Этого нельзя сказать, потому что мы в любом случае вводим в организм чужеродное вещество, а это способно вызвать побочные эффекты. Но нужно сопоставлять риски вакцинопрофилактики и болезни. Энцефалит после кори встречается у одного из тысячи человек. А осложнения после этой прививки в виде анафилактического шока — у одного из миллиона, аллергическая крапивница — у одного из 50 тысяч.

Многие родители после прививок отмечают повышение температуры у детей, покраснение. Это разве не осложнение?

Необходимо различать осложнение и реакцию на прививку, которая встречается, в зависимости от вакцины у 10 — 20 процентов детей. Есть вакцины, при которых почти все привитые могут давать температуру более 38 градусов. Например, это вакцина против менингококка В. У нас в стране она не зарегистрирована, а в Англии входит в национальный календарь вакцинации. Родители там требуют ее проведения детям. Они говорят: «С температурой справиться можно, а менингококковая инфекция — ужасна».

Когда мы вводим в организм чужеродное вещество, иммунная система отвечает тем, что вырабатывает специальные защитные белки, которые называют антителами. Иммунные процессы могут сопровождаться температурой, а также может быть покраснение или отек в месте введения вакцины. Реакция возникает в определенные сроки. Нельзя прийти через месяц и сказать: ребенок заболел от прививки. Если мы вводим вакцину, где нет живого вируса, реакция возникает в первые сутки. К третьему дню обычно все проходит. Если температура появилась позже и сохраняется больше трех суток — прививка не виновата. Ребенок заболел одновременно с вакцинацией. Задача врача своевременно понять — чем.

При иммунизации живыми вакцинами от кори, паротита, краснухи реакция может наступить с 5-го по 14 день.

Эти реакции должны регистрироваться в поликлинике?

Да, такие реакции отмечают в амбулаторной карточке привитого ребенка. Обязательной регистрации подлежат заболевания, которые трактуются, как поствакцинальные осложнения — судороги, аллергия и др. Все это перечислено в документах Минздрава . В США после бума отказа от прививок родительское сообщество потребовало от Конгресса контроля за вакцинами. Появилась система при которой регистрируют абсолютно все жалобы после иммунизации. Сообщить о проблеме можно по телефону или письменно, а сейчас через интернет. Подать такое сообщение может и врач, и пациент, и его семья. А дальше в течение месяца эксперты расследуют жалобы, оценивают, связаны они с прививками или нет, высылают адресату ответ. Сейчас так делают во многих странах. Росздравнадзор планирует и в России внедрить подобную практику. Думаю, что это повысит доверие родителей к вакцинации.

Может ли прививка спровоцировать психические расстройства, болезни центральной нервной системы?

Вы намекаете на аутизм? Эта история началась с английского врача Эндрю Уэйкфилда, который 20 лет назад опубликовал в авторитетном медицинском журнале The Lancet статью, в которой говорилось, что он наблюдал несколько детей, у которых после прививки против кори, паротита, краснухи (ММР) отмечал появлений нарушений со стороны кишечника, которые сопровождались неадекватным поведением. После этого появились другие статьи, где уже его данные трактовались именно так: после ММР — аутизм. Интересно также, что Уэйкфилд не высказывался против прививки от кори, он осторожно говорил, что он против ММР. Именно после этого в Европе пошла первая волна отказа от прививок, и дети стали болеть и умирать. Но вскоре врача уличили в недобросовестности и признали его исследование недостоверным. В марте 1998 года группа из 37 экспертов, собранная Советом по медицинским исследованиям, пришла к выводу, что нет зависимости между вакцинацией и аутизмом, а также болезнями кишечника.

В апреле того же года на основании многолетнего исследования финские ученые сделали вывод об отсутствии данных, подтверждающих связь между вакцинацией, общими расстройствами психического развития и воспалительными заболеваниями кишечника. Из 3 миллионов привитых детей диарея и рвота в течение 15 дней после вакцинации были отмечены только у 31. Ни у одного из 31 не развились признаки аутизма или похожих синдромов.

Но если все безопасно и осложнения возникают достаточно редко, почему тогда в России врачи дают отвод от прививок детям с неврологическими проблемами, а другим рекомендуют перед вакцинацией обязательно принимать антигистаминные препараты?

Это традиция далеких лет, когда массово делались прививки против оспы. Вакцина против оспы действительно была реактогенна, осложнения встречались примерно в одном случае из 2000, особенно у пациентов с атопическим дерматитом. Когда ребенку делали накожную прививку против оспы (насечки), он чесал это место и разносил вирус по телу. Могла начаться генерализация вакцины. Поскольку оспы тогда боялись, вакцинацию все равно проводили, но чтобы снизить риски, придумали разные методы страховки и один из них — перед прививкой и после нее довольно длительно давать противоаллергические препараты.

Поствакцинальные энцефалиты и тогда были редки, чаще всего они встречались у пациентов, у которых был ослаблен иммунитет, имелись какие –то предшествующие поражения нервной системы. На основании этого были сформированы рекомендации по вакцинации от оспы. Впоследствии они распространились и на другие прививки.

Но с тех пор многое изменилось. Вакцины существенно усовершенствовались. Мы сегодня прививаем и недоношенных, и детей с генетическими заболеваниями, и с онкологией. Однако врачи, которые когда-то выросли на «старых подходах», к сожалению, их продолжают применять. А если преподают в институтах, то и и учат студентов именно так, как их самих когда-то учили.

От каких болезней сегодня чаще всего умирают?

У детей и взрослых убийца номер один — это пневмония. Наибольшей опасности подвержены дети первых пяти лет, пожилые старше 65 лет и люди с хроническими болезнями. Большую часть пневмоний вызывает пневмококк. Он же становится причиной и других болезней: отит, гайморит, бронхит, менингит. В нашем национальном календаре предусмотрена вакцинация от пневмококка с двухмесячного возраста. До полутора лет схема предусматривает три прививки. Важно делать их вовремя. Опыт показывает, что привитые дети не только не болели пневмониями в последующие три года, но и отиты у них случались в пять раз реже, и обычные респираторные инфекции у них протекали не с такой интенсивностью, как раньше.

Прививка от гриппа — наверное, единственная, в целесообразности которой сомневаются врачи, в том числе — достаточно авторитетные.

Некоторые доктора действительно считают, что прививки от гриппа необязательны. Я бы посоветовала четче объяснять. В первую очередь от гриппа могут получить тяжелые осложнения люди старше 65 лет, пациенты с хроническими патологиями, маленькие дети и беременные. У здоровых крепких людей после перенесенной болезни редко возникают проблемы. Прививки им нужны, если они не хотят болеть и «сидеть на больничных». И, если они думают о своем окружении и не хотят заразить пожилых родственников и детей.

Насколько эффективна вакцина от гриппа? Почему многие заболевают несмотря на прививку? Специалисты говорят, что вакцины бесполезны, так как разновидностей вирусов слишком много.

Я не думаю, что многие привитые болеют гриппом. Грипп не начинается с насморка и кашля. При гриппе высокая температура, интоксикация, то есть боли в мышцах, головная боль, сонливость, возможна рвота, мелкие кровоизлияния. Сопли и кашель если и появляются, то через три-четыре дня. Тот, кто болел гриппом, не забудет этого никогда. А то, чем мы болеем по пять раз в год, — это банальное ОРЗ.

Что касается разновидностей вируса, то такая проблема существует. ВОЗ рекомендует делать прививки четырехвалентными вакцинами от гриппа: содержащими два штамма вируса А и два штамма вируса В. У нас до недавнего времени была только трехвалентная отечественная вакцина от гриппа, в этом году впервые зарегистрирована четырехвалентная. Ожидается, что она будет более эффективной.