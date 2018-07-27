Россияне назвали фейком высадку американцев на Луну

Опрос показал, верят ли россияне в высадку астронавтов США на Луну

Более половины россиян (57%) не верят в правдивость высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году, полагая, что соответствующие документальные материалы были сфальсифицированы, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины россиян (57%) утверждают, что никакой высадки людей на Луну не было, в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну. Чаще остальных этого мнения придерживаются люди со средним образованием (65%)", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Каждый четвертый респондент (24%), напротив, уверен, что американские астронавты действительно высадились на Луну, но каждый пятый (19%) затруднился ответить на этот вопрос.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.