Раскрыто предназначение снов

Британские исследователи из Лаборатории сна Университета в Суонси пришли к выводу, что люди видят сны, чтобы мозг мог обработать воспоминания и эмоции, полученные во время бодрствования. Об этом сообщает ScienceAlert.

Издание отмечает, что о снах как об «остатках дневных впечатлений» говорил еще австрийский психолог Зигмунд Фрейд . Новое исследование британских ученых расширяет это понятие, снова отвергая «мистику» и доказывая реальную связь дневных переживаний со сновидениями.

По мнению ученых, интенсивность эмоций днем непосредственно влияет на активность мозга во время сна и на содержание снов.

Исследователи собрали группу из 20 студентов-добровольцев и попросили их пересказывать события жизни и сны. Участники эксперимента вели подробные журналы о своей жизни в течение десяти дней, регистрируя все основные «рутинные» дела, личностные и эмоциональные события, а также любые проблемы, о которых они думали днем.

Также студенты оценивали интенсивность каждой эмоции, выставляя ей оценки.

Ученые проверяли спящих студентов с помощью электроэнцефалографии, будили их и просили пересказать сны и сравнивали содержание снов с записями в журналах.

В итоге исследователи пришли к выводу, что количество событий, произошедших с участником исследования, влияло на его фазу быстрого сна. Чем больше событий — тем более интенсивной оказывалась фаза быстрого сна, в ходе которой мозг демонстрирует повышенную активность.

При этом ученые не заметили никакой взаимосвязи между прошлым жизненным опытом студентов и их сновидениями.