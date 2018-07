Найдены поддерживающие сознание нейроны

Исследователи из Рокфеллеровского университета ( США ) изучили нейроны в ретикулярной формации и обнаружили те, которые, по их мнению, поддерживают возбужденное состояние центральной нервной системы (ЦНС). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.