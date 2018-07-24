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Найдены поддерживающие сознание нейроны
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Биологи нашли нейроны, поддерживающие сознание 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Рокфеллеровского университета (США) изучили нейроны в ретикулярной формации и обнаружили те, которые, по их мнению, поддерживают возбужденное состояние центральной нервной системы (ЦНС). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ретикулярная формация — область ствола головного мозга, отвечающая за активацию коры и контроль рефлекторной деятельности спинного мозга. В ней находится так называемое гигантоцеллюлярное ядро (NGC). В нем нейробиологи обнаружили крупные нейроны, которые заподозрили в возбуждении всей нервной системы.
Воспользовавшись технологией retro-TRAP, специалисты, работая с мышами, обнаружили, что в нейронах NGC происходит экспрессия генов, при которой вырабатывается фермент — эндотелиальная синтаза оксида азота (eNOS). Этот фермент производит оксид азота, который расслабляет кровеносные сосуды, из-за чего к тканям увеличивается приток насыщенной кислородом крови.
Близкое расположение дендритов и кровеносных сосудов / Proceedings of the National Academy of Sciences
Поскольку ни одни из известных нейронов не производят eNOS, а нервные клетки NGC располагаются очень близко к кровеносным сосудам, что в совокупности позволяет им контролировать самих себя, ученые предположили, что они имеют определяющее значение в поддержании возбуждения центральной нервной системы.
Глава Лаборатории нейробиологии и поведения при Рокфеллеровском университете Дональд Пфафф (Donald Pfaff) сказал:
«Мы уверены, что, если эти нейроны будут нуждаться в большем количестве кислорода и глюкозы, они выделят оксид азота в ближайшие сосуды и получат их».
Ранее исследователи из Уппсальского университета (Швеция) в сотрудничестве с бразильскими учеными определили нейроны гиппокампа, которые способствуют обучению.
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