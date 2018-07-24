Найдены поддерживающие сознание нейроны

Биологи нашли нейроны, поддерживающие сознание

Исследователи из Рокфеллеровского университета ( США ) изучили нейроны в ретикулярной формации и обнаружили те, которые, по их мнению, поддерживают возбужденное состояние центральной нервной системы (ЦНС). Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ретикулярная формация — область ствола головного мозга, отвечающая за активацию коры и контроль рефлекторной деятельности спинного мозга. В ней находится так называемое гигантоцеллюлярное ядро (NGC). В нем нейробиологи обнаружили крупные нейроны, которые заподозрили в возбуждении всей нервной системы.

Воспользовавшись технологией retro-TRAP, специалисты, работая с мышами, обнаружили, что в нейронах NGC происходит экспрессия генов, при которой вырабатывается фермент — эндотелиальная синтаза оксида азота (eNOS). Этот фермент производит оксид азота, который расслабляет кровеносные сосуды, из-за чего к тканям увеличивается приток насыщенной кислородом крови.

Близкое расположение дендритов и кровеносных сосудов / Proceedings of the National Academy of Sciences

Поскольку ни одни из известных нейронов не производят eNOS, а нервные клетки NGC располагаются очень близко к кровеносным сосудам, что в совокупности позволяет им контролировать самих себя, ученые предположили, что они имеют определяющее значение в поддержании возбуждения центральной нервной системы.

Глава Лаборатории нейробиологии и поведения при Рокфеллеровском университете Дональд Пфафф (Donald Pfaff) сказал:

«Мы уверены, что, если эти нейроны будут нуждаться в большем количестве кислорода и глюкозы, они выделят оксид азота в ближайшие сосуды и получат их».