НАСА разузнает про запрет на темнокожих космонавтов в РФ

Глава НАСА обещал узнать, есть ли в России запрет на темнокожих космонавтов

Директор НАСА Джим Брайденстайн пообещал узнать, не запрещают ли русские запускать в космос афроамериканцев на борту "Союзов".

"Если это так, то я ничего об этом не слышал. Конечно, я спрошу, так ли это, раз вы упомянули об этом. Но я не слышал и не знаю, так ли это", — сказал он в понедельник на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований.

Так Брайденстайн ответил на вопрос модератора сессии, который предположил, что именно российская сторона стоит за тем, что ни один афроамериканец не был в космосе с 2011 года после закрытия программы запуска американских шаттлов.

"Пятьдесят два астронавта были запущены русскими. Что интересно: ни один из них не был афроамериканцем. То есть с 2011 года ни один афроамериканец от НАСА не был на орбите. Это должно было измениться в минувшем июне. Джанетт Эппс должна была полететь… Она была исключена из этой миссии… И это поднимает вопрос: что происходит? Русские что, отказываются запускать афроамериканских астронавтов?" — спросил он.

Эппс должна была полететь на борт МКС в качестве бортинженера в составе 56/57 экспедиции. Для 48-летней Эппс это должно было стать первым космическим полетом, а сама она должна была стать первой афроамериканкой на космической станции.

Однако в январе НАСА объявило, что вместо Эппс полетит Серина Ауньон-Ченселлор, которая должна была стать следующей, а ее коллега вернется в Центр полетов в Хьюстоне, где будет "рассматриваться как кандидат для будущих миссий". Причины НАСА не называло.