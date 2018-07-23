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На месте обнаружения черного саркофага продолжат раскопки
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Ученый призвал продолжить раскопки на месте обнаружения черного саркофага 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Раскопки в Александрии в районе обнаружения черного гигантского гранитного саркофага возрастом 2 тысячи лет необходимо продолжать, вероятно, там находятся и другие погребения, считает профессор археологии, специалист в области реставрации археологических памятников Каирского университета Мухаммед Абдель Хади.
"Необходимо продолжать раскопки на месте обнаружения черного саркофага в районе улицы эль-Каримли в квартале Сиди Габер, поскольку можно ожидать, что там находятся и другие саркофаги, возможно, речь идет о древнем кладбище, где могут быть собраны крупные саркофаги", — сказал ученый в интервью египетской газете "Шурук".
По его словам, вполне можно рассчитывать обнаружить в Сиди Габер погребения других военных, политиков или представителей местных властей.
В начале июля при проведении строительных работ в одном из районов египетской Александрии на глубине пяти метров был обнаружен нетронутый мародерами запечатанный таинственный гигантский саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн и возрастом более двух тысяч лет. Находка породила в мире массу слухов. Говорили о "проклятии фараона", о заключенном в саркофаге зле. Одной из самых обсуждаемых версий стала до сих пор не обнаруженная могила Александра Македонского.
Египетские власти вскрыли саркофаг и обнаружили в нем три поврежденные водой мумии, которые, вероятно, принадлежали погибшим в бою воинам, предположительно IV-III веков до нашей эры.
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