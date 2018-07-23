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В НАСА высказались о диалоге с Россией
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Сотрудничество в космосе позволяет сохранять диалог с Россией, заявило НАСА 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Flickr / JD Hancock
Сотрудничество в космосе позволяет сохранять диалог с Россией, несмотря на санкции, уверен директор Национального космического агентства США (НАСА) Джим Брайденстайн.
"После вторжения и оккупации Крыма конгресс США ввел санкции против России. Только один сектор был исключен: космос. Почему? Потому что эта наша лучшая возможность для диалога, когда все остальное разваливается. У нас американские астронавты и российские космонавты зависят друг от друга на МКС, что позволяет нам в конечном итоге поддерживать диалог. Так что я готов поспорить, что величайшая ценность НАСА как агентства в том, что это невероятный инструмент мягкой дипломатии в руках США", — сказал он в понедельник на мероприятии в Центре стратегических и международных исследований.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
Брайденстайн напомнил, что первым, кто поздравил американцев с высадкой на Луну, был Советский Союз.
"Их космонавты звонили американским астронавтам и поздравляли их, приглашали их в свою страну, чтобы выступить в университетах и других местах", — сказал он.
По словам Брайденстайна, МКС является продолжением программы "Союз-Аполлон", которая в свое время позволила стать точкой сотрудничества двух супердержав, а НАСА на момент окончания холодной войны оказалось в "центре диалога о будущем, а не о соперничестве".
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