Ещё
Названа повышающая риск развития рака болезнь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали болезнь, повышающую риск развития рака 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: Fotolia / crevis
Сахарный диабет значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла международная группа ученых из Австралиии, Великобритании и США. Результаты работы опубликованы в журнале Diabetologia.
Исследователи проанализировали данные 20 миллионов пациентов и выяснили, что диабет первого и второго типа "является фактором риска для всех видов онкологических заболеваний как у женщин, так и у мужчин".
Ученые обнаружили некоторые различия в полученных результатах в зависимости от пола участников. Так, у женщин с диабетом на 27% больше шансов заболеть раком, нежели у тех, кто не страдает от эндокринных заболеваний. Для мужчин этот показатель составляет 19%. Исследование показало, что женщины-диабетики находятся в зоне риска: у них выше вероятность развития злокачественной опухоли в почках, полости рта, желудке, а также лейкемии. Исключение в данном случае составляет только рак печени, которому мужчины подвержены в большей степени.
"В целом было подсчитано, что женщины, страдающие диабетом, имеют на 6% больше шансов заболеть любой формой рака, нежели мужчины", — говорится в работе.
Вероятность развития онкологических заболеваний в каждом отдельном случае определяется не только гендерной принадлежность пациента, но и локализацией опухоли, отмечают специалисты.
По словам одного из авторов исследования доктора Санне Петерса из Оксфордского университета, существует несколько причин, почему женщины и мужчины болеют по-разному. Так, представительницы слабого пола в среднем на два года дольше находятся в преддиабетическом состоянии с нарушением толерантности к глюкозе, заявил специалист.
"Мы знаем, что исторически женщины часто не получают достаточного лечения при появлении первых симптомов диабета, реже получают интенсивную терапию и не принимают такого же количества медикаментов, как мужчины", — рассказал Петерс порталу EurekAlert.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль95
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня4
Пытавшим заключенного тюремщикам нашли оправдание107
Россияне взбунтовались из-за нового налога448
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе318
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение