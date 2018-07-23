Разрушающего горные породы моллюска впервые обнаружили в пресной воде

АРХАНГЕЛЬСК , 23 июля. / ТАСС /. Международная группа ученых, в которую входили, в частности, исследователи из Архангельска, впервые обнаружила в пресной воде моллюска-бурильщика и зафиксировала процесс разрушения пород под воздействием живых организмов (макробиоэрозию). Найденный моллюск может разрушать постройки, памятники архитектуры, каменные статуи.

"Впервые был обнаружен пресноводный моллюск-бурильщик и впервые в пресной воде зафиксирован процесс. Важно даже не то, что мы нашли моллюска, важно, что мы показали, что такое сверление (камней, горных пород, построек), макробиоэрозия, такое разрушение горных пород организмами может происходить не только в море, но и в пресной воде", — сообщил ТАСС врио директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН и заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ Иван Болотов. По его словам, прежде считалось, что процесс макробиоэрозии возможен только в морской воде.

Обнаруженный моллюск способен разрушать не только карбонатные породы, например, известняки, но и высокопрочные силикатные, отметил Болотов. Он добавил, что необходимо учитывать возможность дальнейшего распространения моллюска в хозяйственной деятельности и сказал, что, в реках тропической Азии и Южной Америки могут быть обнаружены и другие воды пресноводных бурильщиков.